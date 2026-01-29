Torneo Nacional

¿De qué equipo es Kevin Jiménez? Periodista habría quedado al descubierto este miércoles

Kevin Jiménez fue cantado este miércoles en medio partido sobre cuál equipo es aficionado

Por Sergio Alvarado

El periodista Kevin Jiménez quedó al descubierto este miércoles cuando un animador gritó públicamente de cuál equipo es aficionado en el fútbol nacional.

Resulta que durante el encuentro entre el Herediano y Puntarenas FC en el estadio Carlos Alvarado, Francisco Ramírez, animador de los florenses, soltó la infidencia.

(Instagram/Instagram)

Francho, como le apodan al animador, tomó el micrófono al medio tiempo y entre las cosas que dijo de repente mandó un saludo para el comunicador.

“Un saludo al papá de Kevin jiménez y a Kevin, que es herediano de corazón”, soltó sin ninguna duda ni temor.

Como periodista, a Kevin se le ve muy seguido en el “Rosabalito” como le apodan al estadio rojiamarillo, pero al parecer en ese escenario lo quieren bastante. Con razón el Team es uno de los equipos que mejor maneja, quién sabe si en algún momento se animará a decirlo a los cuatro vientos.

