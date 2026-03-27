Debut de Fernando Batista en Selección de Costa Rica tuvo un empate con tintes insólitos al cierre

Costa Rica igualó 2-2 con Jordania este viernes. (Redes Sociales de Jordania/Redes Sociales de Jordania)

Costa Rica empató a dos ante Jordania en el debut del argentino Fernando Batista con la Selección Nacional, un partido que rescató con un gol en el tiempo reposición.

Las cosas hay que ponerlas en su contexto real, si Costa Rica fue al otro lado del mundo a jugar un amistoso estrenando técnico y hablando de un “nuevo proceso”, es solo porque fue incapaz de meterse al Mundial de Norteamérica 2026 y además, le urge dinero.

Esa herida sigue abierta, la indeferencia del aficionado sigue siendo un castigo para un grupo que firmó uno de los fiascos más grandes en la historia de la Fedefútbol y eso no se borrará así no más, costará mucho recuperar la credibilidad y la ilusión.

Vender hoy el producto de la Sele es muy complicado, este viernes se disputó un amistoso del que muchos ni estaban al tanto que se realizó porque desgraciadamente al mencionar a la Tricolor con un mundial a tres meses es imposible no pensar en el fracaso.

Pensar que el rival sí es mundialista, que jugará ante la Argentina de Lionel Messi en junio, que se metió por primera vez en la Copa del Mundo, es echar más sal a la herida.

Esta vez el sparring fuimos nosotros, los que no se juegan nada.

Por ser el debut de Fernando Batista fue un partido de especial importancia, pero a cuatro años del próximo mundial y con una lista que ni siquiera hizo él, cabe la duda si esta será realmente la selección del Bocha.

A ratitos se vio un poquito de una intención, pero muy tenue, con un partido no es serio sacar grandes conclusiones, tocará esperar a ver qué es lo que realmente tienen.

El Bocha tomó algunas decisiones que no le salieron, por ejemplo, darle los tiros libre a Álvaro Zamora, ninguno llegó a nada.

El equipo no pudo en el primer tiempo llevar peligro, dar una sensación de algo, pero en ofensiva la Sele no exitió, los ofensivos les tocaba bajar a ver qué agarraban, pero ni así se pudo crear algo.

Unos como Patrick Sequeira demuestran que siguen siendo confiables, como en el remate que le tapó a los 15 minutos a Seif Baha’a, tiró duro bloqueado abajo.

Penal muy tonto

Para el segundo tiempo, Jeylan Mitchell soltó un manazo sobre un rival, el árbitro turco Kadir Saglam lo vio penal, el cual anotó Faisal Baha a los 49.

La Sele no mostró mucho, los cambios del “Bocha” Batista duraron bastante en aparecer con figuras como Andy Rojas y Warren Madrigal para dar un poco más de peso a la ofensiva y estos se vieron mejor.

El segundo gol Jordania lo consiguió luego de que Mahmoud Aldaoud se quitó a dos defensas ticos con mucha facilidad, a Guillermo Villalobos y Juan Pablo Vargas, la puso al centro y definió el capitán Mousa Suleiman.

La Sele descontó con Jossimar Alcócer, al extremo tico le taparon un penal al 84 tras una mano en el área, pero en el rebote pudo poner el 2-1.

Cuando parecía que la Sele caería llegó el empate. Jefferson Brenes, quien también entró de cambió, cobró un tiro de esquina desde la izquierda al segundo palo, rechazó un jordano y la pecosa le quedó a Warren para anotar de cabeza al 91.

El empate se rescató en siete minutos, buen esfuerzo, pero eso sí, sin jugar mucho, algo se rescató, no es nada más que eso.