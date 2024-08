Debut del VAR en Costa Rica tendrá un detalle que dará mucho de qué hablar

Se espera que durante agosto se dé el banderazo de salida del VAR. (Albert Marín)

El VAR está cada vez más cerca de ser una realidad en el fútbol nacional y Osael Maroto, presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), reveló el plan que manejan para inaugurarlo en el campeonato de Apertura 2024, adelantando un detalle que dará de qué hablar entre los aficionados.

Maroto explicó, en conferencia de prensa, la idea tentativa con la que están pensando inaugurar la herramienta, que es estrenarla en un solo partido, no en una jornada completa.

“Lo que sí es muy probable es que no salgamos con los seis partidos en vivo en una sola jornada, que antes hagamos un partido previo. Por ejemplo, si vamos a arrancar en la fecha 4 que ya pasó, para así no poner un número a la fecha, haremos un juego con VAR en la fecha 3, hacerle una inauguración y en la siguiente fecha ir con la herramienta en todos los juegos”, comentó, un detalle que puede que no a todo mundo le haga gracia.

El presi de la Fedefútbol, además, detalló las cosas que faltan para echar a andar el proyecto, pero aunque no quiso revelar la fecha de lanzamiento, asegura que será este mes.

“Sobre el VAR falta que los estadios pasen la prueba final con las cámaras y otros detalles más para que tengan en visto bueno, son pocos los equipos que les falta eso, algunos estaban más atrasados que otros por infraestructura, como mover las torres para poner las cámaras.

“Cuando Horacio Elizondo nos dijo que fuera para agosto, nos asustamos un poco porque sería muy rápido y estamos a tiempo, don Horacio quiere que no pase de tal fecha y estamos corriendo para que sea esa”, comentó.

Adelantó que con el lanzamiento del VAR en Tiquicia, marcarán un precedente en la Concacaf, ratificando que la liga tica es una de las más importantes de la región.

“El día que esté operando, estaremos muy orgullosos, ojalá salga bien, hemos trabajado para que salga bien, seremos el tercer país de la Concacaf en tenerlo, detrás de Estados Unidos y México, será muy positivo para el fútbol, será más transparente, nos ayudará a hacer crecer la industria, al principio nos costará un poco, pero nos ayudará mucho”, cerró.