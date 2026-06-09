Dedicado del torneo Apertura 2026 será una de las más grandes leyendas manudas

Errol Daniels es una leyenda de Alajuelense. Fotografía: Archivo LN

La Unafut confirmó este martes que Errol Daniels, uno de las máximas leyendas de Alajuelense y el fútbol costarricense, será el dedicado del torneo Apertura 2026.

Tanto el organizador del torneo, como el cuadro rojinegro, felicitaron al icónico delantero de la década de los 60.

“La leyenda manuda y el máximo goleador en la historia de nuestra institución fue el elegido por UNAFUT para recibir este merecido reconocimiento.

“Un referente imborrable de LDA y del fútbol costarricense, cuya huella permanece intacta en la memoria de todo el liguismo”, destacaron los erizos en sus redes sociales.

El orgullo de recibir el homenaje en vida

Errols Daniels se siente muy contento de recibir su homenaje en vida. (GRACIELA SOLIS)

Don Errol dio una entrevista en la web manuda en la que habló qué le parece este honor.

“Me llamaron de UNAFUT para decirme que habían pensado en dedicarme el torneo. Me preguntaron si estaba de acuerdo y les dije que sí. No es a cualquier persona a la que llaman para algo así.

“Muchas gracias. Estoy muy contento con este nombramiento, realmente no lo esperaba.

“Uno lo agradece porque se hace mientras está con vida. Después de que uno ya no esté, de nada vale, porque no puede ver el aprecio que la gente le tiene”, indicó.

Un récord goleador que parece imposible de alcanzar

Don Errol cumplió 82 años el 17 de mayo y su récord de 196 goles con los manudos parece irrompible en la institución, mientras que a nivel nacional solo lo supera Víctor “Mambo” Núñez con 246 anotaciones.

“Todos los récords están hechos para romperse. El que no creo que llegue a romperse es el de cinco años consecutivos como goleador del torneo (1964, 1965, 1966, 1967, 1968). Eso es muy difícil para cualquier jugador. Tengo varios de esos trofeos aquí en la casa”, comentó.