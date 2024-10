Defensor de Herediano pica con fuerte frase sobre el Saprissa que hará arder a los morados

Everardo Rubio picó al decir que Herediano no es el Saprissa ni le teme al Real Estelí. (MAYELA LOPEZ)

Herediano llegó este martes a Nicaragua para jugar ante el Estelí el jueves en el juego de ida de las semifinales de la Copa Centroamericana y Everardo Rubio, una de sus figuras, tiró una frase sobre Saprissa que picó bastante.

La prensa tica que acompañó al Team en Estelí le consultó sobre las dos ocasiones en las que el Tren del Norte se sonó al Saprissa, un antecedente que es mucho peso para algunos, sin embargo el zaguero azteca le bajó el piso de una manera muy particular.

“No, no, estamos tranquilos, nosotros no somos Saprissa y primero Dios vamos a sacar un resultado favorable”, tiró sin dudarlo.

El Real Estelí le ha ganado dos veces al Saprissa en un año.

Para Rubio lo que haya pasado al Monstruo no tiene nada que ver con ellos, además que no arrastran ningún peso ni bronca adicional que cargan otros sobre que un tico no puede perder ante un club pinolero.

“Creo que es un tema muy externo a mí porque soy extranjero, pero tengo la camiseta de Herediano y voy a ir con todo para defenderla y llevarnos el triunfo”.

“Creo que siempre pasará en todas partes que se hagan comparaciones, que tal equipo perdió y no puede pasarle a otro, pero te digo nosotros no somos Saprissa, somos Herediano y con la ayuda de Dios vamos a sacar el resultado”, añadió.