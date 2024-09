Delantero sancarleño pica con comentario sobre decisión del VAR que le costó la derrota ante Saprissa

En San Carlos quedaron con el sinsabor del penal por medio del VAR que le dio el triunfo a Saprissa. (Albert Marín)

Gabriel Leiva, delantero de San Carlos, tiró una chinita sobre la decisión del VAR que le dio un penal al Saprissa con el cual el cuadro morado ganó 3-2 este miércoles ante los Toros del Norte.

Para el atacante, originalmente el árbitro Adrián Chinchilla ya había tomado una decisión y de repente por alguna indicación cambió una jugada que para él es dudosa.

“No sé cómo se resolverá esto más adelante, porque si es un poco complicado, en ataque no van a pitar lo mismo, siempre están buscando un penal o algo así. Me parece que él había tomado una decisión y no sé quién le dice que vuelva a revisar y se da lo que se da.

“Nosotros pudimos manejar mejor el partido, hasta sacar una ventaja y ahí es donde se nos fue el partido”, comentó el norteño a FUTV.

LEA MÁS: El VAR apareció en la Cueva y dio de qué hablar en el partido de Saprissa, ¿estuvo bien aplicado?

Por su parte, Ariel Rodríguez, anotador del penal que reclaman en San Carlos, se fue feliz con el doblete que marcó, pero también fue crítico porque no hicieron un buen primer tiempo al encajar dos goles.

“Independientemente de que se nos complicó al inicio, en el segundo tiempo salimos con la mentalidad de meter el gol del triunfo y gracias a Dios se dio así, hay que hablar bien de San Carlos, un rival buenísimo, bien trabajado, pero estábamos en casa y teníamos que ganar. También nos meten un gol de táctica fija y no podemos estar regalando goles así”, indicó.