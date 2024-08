Derrota de Saprissa en Nicaragua golpeó tanto que hasta Mariano Torres salió rascando

Mariano Torres viajó a Nicaragua, entrenó en la cancha sintética de Estelí, pero no jugó. Foto. Prensa Saprissa

La derrota de Saprissa ante el Real Estelí de Nicaragua golpeó tanto al Monstruo y a sus aficionados que hasta terminaron cuestionando a sus de sus jugadores intocables, como el capitán Mariano Torres.

El argentino no jugó en el estadio Independencia de Nicaragua, manteniendo la tendencia que no lo hace en canchas sintéticas y a pesar de eso estuvo en banca este martes, pero no jugó.

¿De qué vale tener a su estrella en banca si no podés usarlo? Es uno de los cuestionamientos que muchos aficionados en redes sociales se hicieron sobre un tema que no pueden ignorar más.

“¿Vamos a hablar de la negativa de Mariano a jugar en canchas sintéticas? El jugador más diferencial del equipo y pues no contamos con él para estos momentos críticos”

¿Vamos a hablar de la negativa de Mariano a jugar en canchas sintéticas?



"Si no vas a meter a Mariano Torres aunque vayas perdiendo 2-0 en Nicaragua, ¿para qué lo llevas? Déjalo en la casa descansando y no teniendo que compartir avión con Arboine.

“Si no vas a meter a Mariano Torres aunque vayas perdiendo 2-0 en Nicaragua, ¿para qué lo llevas? Déjalo en la casa descansando y no teniendo que compartir avión con Arboine.

“¿Que Saprissa lleve a Mariano Torres y no jugue con la excusa de que no juega en cancha sintéticas que sentido tiene? Quitar un espacio que lo pueden dar a un canterano”, destacaron algunos fans.

Por su lado, algunos periodistas también cuestionaron la situación con Torres como extraña.

El tema de Mariano se las trae…



"Hasta ayer el aficionado morado supo que lo está pasando con Mariano Torres y las canchas sintéticas."

Hasta ayer el aficionado morado supo que lo está pasando con Mariano Torres y las canchas sintéticas. 😶 pic.twitter.com/EkS2BA6RwF — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) August 21, 2024

Real Estelí vuelve a sonrojar a #Saprissa



2-1 la caída morada en Nicaragua en una presentación que deja mucho que desear para los tibaseños.



Vladimir Quesada se guardó a Mariano Torres (solo juega en cancha natural, vaya lujo).



Byron Bonilla fue el verdugo.



El sábado vs CSC. pic.twitter.com/voLScYCeDp — Alex Gaitán (@AlexGaitanCR) August 21, 2024

Vladimir Quesada justificó que Mariano no ha jugado en los partidos en cancha sintética por una situación especia por la que prefieren no arriesgarlo.

“Mariano tiene un tipo de lesión en una de sus articulaciones, ha estado entrenando y soportando un dolor, para nadie es un secreto que para las articulaciones el golpeo en una cancha sintética agrava cualquier situación y nosotros estamos jugando dos campeonatos importantísimos para nosotros, preferimos perderlo en un partido y no como la temporada pasada por cuatro meses.

“A pesar de que hizo el viaje, entrenó el domingo y lunes, pudo hacer la terapia de rehabilitación con el cuerpo médico. Para nosotros es importante que esté acá. Es un líder, el capitán, siempre quiere acompañar a sus compañeros y poder de alguna manera trabajar. Lo hizo aparte y esperemos que el próximo sábado pueda ser de la partida”, explicó.