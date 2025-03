Desde México siguen hablando de Alajuelense y su lucha para meterse al Mundial de Clubes

Alajuelense es bicampeón de la Copa Centroamericana, todo le suma para estar en el ranquin de Concacaf de FIFA (Rafael Pacheco Granados)

El reclamo de Alajuelense y toda su lucha ante la FIFA y el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para que le den un lugar en el Mundial de Clubes es un tema que está muy presente en los principales medios mexicanos.

El panal se volvió a alborotar este miércoles cuando salió la noticia de que la FIFA, presuntamente, habría notificado a los clubes Pachuca y León de México de que solo puede dejar competir a uno en la Copa del Mundo al compartir el mismo dueño.

Primero fue en ESPN, allí analizaron y dieron a conocer la situación y este jueves fue en FOX Deportes en México, canal en el que hablaron largo y tendido del asunto, además de señalar a quien consideran responsable: la FIFA.

“¿Hace cuánto Alajuelense levantó la voz? ¿Hace cuánto Alajuelense dijo? Dijo, señores de la FIFA, ustedes emitieron un reglamento de competencia y ese reglamento dice que no puede haber multipropiedad, entonces nosotros estamos viendo que hay dos equipos que pertenecen al mismo grupo, que en este caso el grupo Pachuca, refiriéndose al León y a Pachuca, entonces dicen, ‘¡Ey!, no pueden participar los dos clubes’, dijo Alajuelense a la FIFA, y la FIFA, hizo así como que no vio nada, o no escuchó nada, no quiso atender algo y si lo hizo, pues el asunto es que no lo hace público

“El tema es que pasan y pasan y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y seguimos con esta duda, nada le cuesta a la FIFA, nada, no le cuesta absolutamente nada, decir, ‘muchachos, ¿saben qué? ya revisamos todo y no infringe con multipropiedad ni León ni Pachuca, y por eso si van a participar’, que lo digan, si de verdad no infringe la multipropiedad que ellos tienen en el propio reglamento, que saquen un comunicado y que acaben con todo esto y si lo hacen, y sí infringen con ese detalle, que es lo que todos sabemos, porque aquí no vamos a ocultar el sol con un dedo, pues ni modo, uno de los dos tendría que quedarse afuera”, destacaron de forma enérgica.

En el espacio fueron muy tajantes que el silencio de la FIFA puede intepretarse como que las cosas no están tan tranquilas como muchos pensarían.