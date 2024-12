Deyver Vega hizo una predicción que cumplió al pie de la letra en Saprissa

Deyver Vega fue la figura clave para que Saprissa rescatara un empate en San Carlos en el inicio de las semifinales. (Rafael Pacheco Granados)

Deyver Vega es de esos jugadores que conoce muy bien el ADN morado y lo que es jugar en el Saprissa, como lo demostró este viernes ante San Carlos, donde lució como en sus mejores tiempos.

Con un golazo y una asistencia en los últimos minutos de partido, no queda duda que fue la gran figura del encuentro para rescatar al Monstruo de una derrota.

El extremo impactó altísimo en el juego al que entró a los 73 minutos, cuando su equipo perdía 2-0 y la pasaba muy mal en la cancha del estadio Carlos Ugalde.

Desde que ingresó lo hizo muy clarito, aportando bastante por la banda derecha, llevando el peligro que no generaron sus otros compañeros y en una que se escapó dio el pase para el gol de descuento que llenó de ilusión al Monstruo.

Desde este jueves, en el media Day de Unafut, el extremo lo había cantado, que estas fases se juegan de otra manera.

“En estas instancias todo cambia, todo es diferente. No tengo duda de que este cierre va a ser mejor”, palabras que terminaron siendo proféticas.

Tras el juego, el extremo repitió su discurso y llenó de esperanza a los tibaseños que en semifinales encontrarán su mejor versión, dejando atrás un torneo repleto de altibajos.

“Ha sido un proceso duro, complicado, pero a la vez lindo porque son pruebas y cosas que Dios le pone a uno en el camino. Sabía que había un propósito para volver a Saprissa y eso lo confirmo hoy, lo confirmé desde que volví.

“Estas instancias me encantan y que toda esa presión y eso que uno siente, siempre lo he transformado para bien y gracias a Dios pude ayudar que es lo que a mí me gusta, poner al equipo de primero”, destacó a los medios en la zona mixta.

Su celebración fue de mucho júbilo, pues además se trata de su pueblo y ante un equipo con el que su papá, del mismo nombre, dio de qué hablar en el fútbol nacional años atrás.