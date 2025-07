Deyver Vega rescató el triunfo del Saprissa con un golazo espectacular

Deyver Vega festejó el gol que le dio la victoria a Saprissa. (Prensa de Saprissa/Prensa de Saprissa)

Nuevo torneo, nuevas caras, nuevos bríos... pero la saprihora siempre aparece para salvar la tanda. El Saprissa arrancó el Apertura 2025 con una victoria agónica, ganando 1-0 en su visita a Pérez Zeledón gracias a un golazo de Deyver Vega a los 92 minutos, una joya que pocos tienen en su repertorio.

La manera cómo la pegó el extremo morado fue una obra de arte, sorprendió ver cómo un zurdísimo como el sancarleño, se la cambió de pierna y con derecha la puso en el ángulo, pese al gran estirón de Bryan Segura, cuyo vuelo solo hizo más espectacular la jugada.

La primera aparición del Monstruo en el torneo dejó con las ganas a sus aficionados, queriendo, deseando más, pero tanta insistencia al final les valió un triunfo muy sufrido y justo en el momento que les sabe más, en la saprihora.

Saprissa triunfó 1-0 ante Pérez Zeledón en el último suspiro (Prensa de Perez Zeledon/Prensa de Perez Zeledon)

⏰ 90+3’ Golazo de Deyver Vega en la 'Sapri-hora' y Saprissa lo gana en Pérez Zeledón. pic.twitter.com/5dKAsp7i5T — FUTV (@FUTVCR) July 27, 2025

Los morados no jugaron mal ni mucho menos, sería mezquino afirmar que no crearon opciones, que no encontraron caminos o que, incluso, no buscaron el marco. La realidad es que no fue así. Sin embargo, a veces da la clara impresión de que sin cacao no hay chocolate.

Con lo que mostró la S en el Sur, es posible que el equipo se quede corto en algunas ocasiones. Habrá que esperar a que los refuerzos y los jugadores a préstamo se acomoden y puedan aportar algo distinto al plantel, que claramente aún necesita ser más fino.

De los nuevos el que dio mejores sensaciones fue el local, Mauricio Villalobos, un volante que no le pesó la camiseta, que se mostraba bastante, que pedía la bola, fue una buena primera impresión, pero hasta ahí de momento, esperemos un poquito a más a ver.

Colerones de Chope

A Paulo Wanchope, el regreso del torneo le trajo, además de un par de colerones, lamentos como a cualquier morado; es imposible sentir otra cosa al ver las claras opciones que fallaron en el primer tiempo Fidel Escobar o Joseph Mora.

Solo, en un cabezazo a los 16 minutos, el Pana remató; era la clásica jugada que suele concretar Kendall Waston, pero esta vez le quedó a él. Sin embargo, el balón pegó en el poste. No había nada que hacer para los Guerreros, salvo la suerte que les dio una mano.

La de Joseph a los 34′ fue aún más impresionante, una bola pegada con comba, imposible para el vuelo de Bryan Segura, pero también fue al travesaño, era de agarrarse la cabeza.

Saprissa celebró en grande el gol de Deyver vega que les dio el triunfo ante Pérez Zeledón. (Prensa Saprissa/Prensa Saprissa)

Chope ya estaba malo de ver cómo su equipo llegaba y llegaba, pero no concretaba, esa sensación de irse al medio tiempo sintiéndose mejor, con más posesión y opciones pero no ir ganando es algo que anímicamente hay que saber manejar.

Pérez Zeledón quiso reaccionar

En el segundo tiempo, y tras algunos ajustes del técnico mexicano Luis “Chuleta” Orozco, Pérez Zeledón por lo menos ya se asomó un poquito más al inicio de la segunda mitad. El ingreso de Kendall Porras les dio más pique y vértigo.

A las buenas intenciones de los Guerreros el arbitraje les metió un freno con la rigurosa expulsión de Jefferson Rivera, a quien lo echaron por muy poquita cosa, tanto así que para Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, aquello no fue roja.

Villalobos se llevó una bola por izquierda, daba la impresión que se iba, Rivera le hizo una falta normal con lo que se cayó el morado y lo echaron por cortar una opción manifiesta de gol, sin embargo para Henry la dirección y distancia al arco no ameritaba la roja.

Pese a la adversidad, Pérez no se quiso rendir y buscó con algunas contras en pies de jugadores muy voluntariosos como Manuel Morán, no se querían rendir.

Otro que se pudo haber ido de roja es Marvin Loría, por una acción de juego brusco grave, en la que le puso el taco en el tobillo al rival, por lo que la amarilla que le sacó el árbitro Pablo Camacho a los 78 minutos se quedó corta, según el análisis de Bejarano.

El final fue agridulce, por supuesto que el golazo de Deyver a los 92 les sacó una sonrisa a todos luego de tanto esfuerzo, pero ver a David Guzmán dejar el campo llorando, renqueando, muy asustado posiblemente por sufrir una lesión grave luego de muchas cosas que ha atravesado en los últimos meses, ahueva y mucho.