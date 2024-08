Deyver Vega sorprendió con sus declaraciones al volver a Saprissa

Deyver Vega regresa a Saprissa tras ocho años de jugar en Europa y Herediano. Foto: Prensa Saprissa.

Deyver Vega, en sus primeras palabras como refuerzo del Deportivo Saprissa para la Apertura 2024, describió el momento en que recibió la noticia de que volvería a vestir la morada.

El atacante se extendió por varios minutos para contarlo y le agradeció a Dios por darle la sabiduría de llevar el proceso con calma.

“Dios tiene un plan tan lindo para cada uno de nosotros, eso me lo hizo ver en mí, me hizo saber que debía enfocarme en lo que podía controlar, empezar a prepararme porque algo bueno iba a salir, cuando llegó la llamada que me contrataron me encerré en el cuarto para darle gracias a él (Dios) porque por él, por don Juan Carlos y don Sergio estoy aquí.

“Tenemos una buena relación y vieron que en este momento el equipo necesita gente arriba a dar la milla extra y, si es de la casa morada, mucho mejor. Dios hizo todo tan mágico que todo se lo debo a él. Una nueva página en este libro que empecé a escribir desde los 13 años y había quedado en puntos suspensivos, ahora volvemos a retomarlo”, aseguró.

También contó que revivió sentimientos que tuvo hace años en su anterior proceso con la S.

“Es una sensación única, es un privilegio de muy pocos, feliz y entusiasmado, recuerdo cuando agarraba con 13 años mi primer bus de San Carlos a San José para entrenar con Alejandro Pacheco, es una sensación como la del primer clásico, el primer gol, con la que me fui de Europa y ahora de volver a casa donde pertenezco”.

Vega tendrá su segunda experiencia jugando con Saprissa, la primera fue entre el 2012 y 2016, se fue porque dio el salto al fútbol europeo. Firmó por dos años con el club, el equivalente a cuatro torneos cortos.