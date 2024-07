Diego Campos explica cómo hizo para mejorar su rendimiento en Alajuelense

Diego Campos con su doblete ante Santos cerró en la parte alta de los goleadores en el Apertura 2024 junto a Marcos Ureña del Cartaginés. (Mayela López)

Diego Campos se llevó los aplausos de los aficionados de Liga Deportiva Alajuelense por su doblete en la victoria ante Santos de Guápiles, y explicó la estrategia que usó para arrancar muy bien la temporada.

Además, advirtió en una entrevista con FUTV, que le sacará provecho a los minutos que le dé el técnico Alexandre Guimaraes para seguirle dando alegrías a los manudos.

“He venido trabajando fuerte, tuve una buena pretemporada junto con el resto del grupo. Estoy muy contento y tranquilo.

“Eso me motiva muchísimo, como lo he mencionado antes, si me toca jugar estoy listo, no importa si es desde el inicio, al minuto 5 ó 10, el profesor lo sabe, me tocó jugar unos minutos e hice lo mejor que pude, esperé por mi momento, trabajé fuerte para ese instante y gracias a Dios estoy jugando más”, comentó.

Campos jugó como titular y salió de cambio al 81 por Anthony Hernández. Entre las cosas que le gustó de este juego es que se siente más cómodo jugando como delantero extremo por la izquierda, lo cual quedó demostrado con goles.

“Sí, últimamente me he sentido bien por ahí (extremo por la izquierda), yo juego donde el profesor me ponga, pero me he sentido bien jugando en esa posición”, finalizó.