Diego Campos no se conforma con su buen momento para señalar que lo molestó en Alajuelense

Diego Campos ha sido de las principales fichas de Alexandre Guimaraes en el inicio del Apertura 2024. (Jose Cordero)

El volante Diego Campos ha destacado sin lugar a dudas como la gran figura de Alajuelense en el inicio de la temporada, el extremo rojinegro ha anotado en tres de cuatro partidos tomando en cuenta la Recopa, además de que ha sido titular en todos.

Este domingo ante Santa Ana volvió a marcar y ahora con un gol olímpico que se llevó muchos piropos y llamó la atención por el efecto que le metió a la pecosa, sin embargo esta vez salió con un sinsanbor por el empate que cedieron los erizos ante Santa Ana.

“A nivel personal me siento bien, contento, todos queremos jugar y hay calidad para que jueguen todos, los 18, hasta los que queden por fuera, la Liga tiene una planilla increíble, muchos jugadores que pueden estar en el once inicial sin ningún problema, con los minutos contento y esperemos seguir así”, comentó a La Teja sobre sus sensaciones.

Junto a Marcel Hernández del Herediano y Marcos Ureña del Cartaginés, Campos es goleador del Apertura 2024 con sus tres pepinos.

“Todos los jugadores tenemos metas, cosas que cumplir, cosas que queremos y yo daré lo que el equipo necesite, si tengo el rol de estar aportando goles y asistencias, bienvenido sea”, dijo.

Diego Campos anotó un gol olímpico, pepino que casi también se jala Iago Falque en Alajuelense. (Jose Cordero)

Campos contó además cuál es la idea y propósito de la Liga esta temporada y por lo que este domingo salieron el clavo de ceder puntos en casa.

“Nosotros queremos dominar, salir a ganar todos los partidos, por eso que hoy salimos con esta sensación, porque esta no es la versión que queremos, la que vimos hoy. Habíamos tenido buenos partidos, pero hoy no se dieron las cosas, no es la versión que buscamos ni queremos”.

“Uno entiende que la afición se enoje, vienen a vernos ganar, es totalmente válido, siempre queremos ganar, pero no pudimos demostrarlo en el marcador”, finalizó.