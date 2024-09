Diego Campos respondió con madurez a Claudio Vivas por no llamarlo a la Selección

Diego Campos fue de los nombres que más llamaron la atención por su ausencia a la Selección de Costa Rica. (Jose Cordero)

Diego Campos, volante de Alajuelense, fue una de las ausencias que muchos notaron en la lista de la Selección de Costa Rica para los partidos de Copa de Naciones ante Guadalupe y Guatemala.

Tras tres meses en los que ha mostrado muy buen rendimiento con los rojinegros se pensaba que podía llegar a la Tricolor, pero Claudio Vivas, entrenador interino, pensó lo contrario y no lo llamó.

Al ser consultado sobre cómo se toma el no estar pese a lo hecho, no hizo dramas y fue muy directo.

“Yo estoy tranquilo acá en la Liga, siento que lo he hecho bien, si el momento llega, pues bien y sino, también. Estoy muy contento con el entrenador, con la afición con mis compañeros, haciéndolo de la mejor manera”, dijo.

Campos indicó que con el argentino no ha tenido relación en ningún momento, pero que respeta sus criterios como el que dijo el jueves anterior cuando dio la lista de convocados.

“Yo estoy muy contento acá, pero por supuesto que uno quiere llegar a la Selección, a cualquier jugador que le preguntes lo quiere, no porque no me llamen me voy a echar a morir. Ya han habido otras convocatorias en las que tampoco he estado”

“Cuando me llamaron con (Luis Fernando) Suárez fui y lo hice de la mejor manera y si ahora no me quisieron llamar, repito, estoy muy tranquilo”, añadió.

La semana pasada, Vivas explicó por qué no consideró al extremo rojinegro que lleva nueve goles en el semestre.

“A Campos lo hemos contemplado, lamentablemente hay muchos jugadores en ese puesto y no podemos citar a 30-40 jugadores, hemos citado 25 teniendo en cuenta que por algún lesionado podemos quedarnos con 23″, dijo.