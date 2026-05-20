Diego Giacone habló sin filtros: “Decían que Saprissa nos quedó grande, pero el tiempo dio la razón”

Diego Giacone, asistente técnico del Herediano, alzó la voz para hablar algunas cosas que en otros momentos no se animaron a decir su hermano José ni él, pero con el título de campeón en la mano, soltó algunas verdades que tenía atoradas.

La Teja habló con la mano derecha del banquillo florense, a quien la palabra asistente posiblemente le queda corta, porque es más que una dupla con José, dos hermanos que se conocen a la perfección y uno aporta lo que le falta al otro.

Diego Giacone habló del trabajo de su hermano José Giacone como nunca se había animado. (Mayela López)

Diego habló sin filtros sobre el reconocimiento que muchas veces no les han dado, ya que suman tres títulos de campeón en Costa Rica, dos de liga y dos de Copa en Nicaragua. De todos esos, el que no estuvieron juntos ocurrió en el 2017 cuando José alzó la copa con Pérez Zeledón

Para el menor de los Giacone, lo mejor fue dejar que el tiempo hablara y pusiera las cosas en su sitio para que cada uno tomara sus propias conclusiones, aunque coincide con su hermano en que no se les ha valorado lo suficiente.

“Yo te digo la verdad, yo coincido en lo que dice José, hay mucho entrenador al que le cuesta mucho menos tener algún reconocimiento.

“Nosotros, cuando hablamos un poquito de la parte táctica y hacemos un bloque defensivo, ya te dicen que sos ratonero y no sé qué, y otro entrenador, cuando lo hace, le dicen, que qué bien que maneja el bloque, que es muy bueno.

“Otros dicen que cuando estuvimos en un equipo nosotros metíamos a un central, a Kendall Waston de nueve a veces, y no faltaba un entrenador que no estaba trabajando que saliera a decir: ‘En la casa, la refri tiene que ir en la cocina, tiene que haber un orden, que la cama debe estar en una habitación’ y luego lo hace otro entrenador y no dicen nada. No entendemos por qué tienen ese tema con nosotros”.

Diego Giacone defendió la labor suya y de su hermano José como entrenadores. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

-¿Sienten que los han menospreciado o no los miden igual que a otros?

“Puede ser. Uno se pregunta por qué, cuando se toman decisiones importantes en el país, nunca nos toman en cuenta, pero trabajamos tranquilos, con un perfil bajo. A veces le digo a José por qué no le contestó esto u otro a alguien y me dice: ‘no, dejá Diego, deja que el tiempo sea el que dé la razón’. Que la gente hable, que entrenadores que no estén trabajando hablen y critiquen.

“Hay mucho entrenador que ha sido futbolista acá y no tiene mucho recorrido como entrenador y por ahí gana un partido importante y se le reconoce muchísimo más que si lo ganáramos nosotros. Es algo que en el día a día no nos afecta, porque nos enfocamos en nuestro trabajo, pero a lo largo del tiempo uno dice: si esto lo hubiera hecho otro entrenador, probablemente lo habrían reconocido muchísimo y lleno de oportunidades, pero no nos pasa lo mismo a nosotros”.

-¿Con el currículo de ustedes, por ejemplo, cuando ha quedado vacante el banquillo de la Selección de Costa Rica no los han considerado?

Lógicamente, voy a muerte con lo que dice José porque sé que es una realidad, pero cuando hay que tomar una decisión, no estamos en el radar y entrenadores que no ganan nada hace un montón de tiempo o que ya estuvieron, sí. Nos preguntamos, qué tenemos que hacer para ser tomados en cuenta, pero igual seguimos trabajando tranquilos; sabemos lo que podemos hacer.

Los Giacone le devolvieron la gloria al Herediano. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

-A ustedes los señalaron por su paso reciente en Saprissa al decir que no les fue bien, pero Saprissa sigue sin ganar desde hace dos años y ustedes fueron al Herediano para ser campeones ¿El tiempo les dio la razón?

“A nosotros algunos nos decían que Saprissa nos quedó grande, que esto y lo otro. Uno escucha un montón de especulaciones de gente, que uno no sabe realmente si opina con argumentos o ya es una cuestión personal; esa es la duda.

¿Qué es lo que hemos hecho para que nos cataloguen de una manera que no es la correcta? Con argumentos muy escuetos, muy poco argumento, pero al final demostramos con resultados.

Estamos demostrando que también nos ha ido bien en equipos pequeños, porque no es solo en finales para salir campeón. Con Jicaral, por ejemplo, empatamos con Herediano un partido que, si lo perdíamos, el equipo descendía; con Sporting ganamos una serie para mantenernos en primera ante Limón (en el 2021).

Muy poco periodista se pregunta y dice: ¿Cuántas finales jugó José Giacone y cuántas ganó? Y se fijan y se dan cuenta de que las ganó todas; ha perdido tal vez una semifinal, pero en finales o partidos determinantes, por descenso o finales, las ganó todas nunca perdió una final y es un dato no menor, que nadie lo dice.

No sé si José estará de acuerdo o no en que diga esto, pero tenemos un perfil que otro entrenador se lo anda restregando a la prensa, pero esta es la primera que yo lo saco a relucir porque nadie lo dice; sí tenemos argumentos para decir que somos un cuerpo técnico ganador.