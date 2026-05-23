Diego Giacone reveló la curiosa anécdota de cómo eligió al Herediano desde que era niño

Diego Giacone fue seducido por los colores del Herediano desde que era niño. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para Diego Giacone, asistente técnico y hermano de José Giacone en el Herediano, dirigir al Team es algo que lo remonta directamente a su niñez, el primer equipo con el que tuvo relación en el fútbol costarricense.

Diego Giacone y su inesperado vínculo de infancia con Herediano

En conversación con La Teja, la mano derecha del banquillo florense recordó cómo a sus 7 años, en su primer viaje a Costa Rica, un tío lo llevó a una tienda de deportes, le dio la opción de eligir cualquier camiseta de los equipos ticos y la rojiamarilla lo flechó.

“Mi mamá era costarricense, yo cuando tenía siete años vine de vacaciones a Costa Rica (vivía en Argentina en ese entonces) y un tío mío me llevó a comprar ropa, porque sabía que nosotros jugábamos al fútbol y me dijo que eligiera un uniforme”

“Yo no conocía a los equipos, estaban los de los cuatro equipos grandes y a mí el que me gustó fue el del amarillo y rojo, lo agarré y esa camisa la usé durante muchísimo tiempo en mi niñez porque me encantaba, le tomé mucho cariño y la anduve tanto hasta que ya se destiñó y mi mamá me dijo que no me la pusiera más porque ya estaba toda rota”, dijo.

De los siete a los diez años, Diego Giacone no se separaba de esta camiseta del Herediano. Foto: Cortesía.

La camiseta del Team que marcó su historia

Aquella experiencia le sirvió para conocer qué era el Team, averiguó sobre el equipo y al andar la camiseta por la calle, le llamaba la atención a muchos porque era muy parecida a la de River Plate en Argentina.

“Me acuerdo mucho de todo eso, compré unos tacos Bilsa que los usé bastante en Argentina cuando jugaba en inferiores en un equipo, así fue como supe que había un equipo llamado Herediano y las vueltas de la vida que me dio de venir a trabajar acá”

“La camiseta en Argentina nadie la conocía, tenía la H en el pecho izquierdo, era como la camiseta de River, pero amarilla y roja, la banda cruzada de la cadera al hombro y desde chiquito estaba explicándole a todo mundo allá que en Costa Rica había un equipo llamado Herediano y que esta era la camiseta”, recordó.

De aficionado en la niñez a miembro del cuerpo técnico

Años después, los hermanos se vinieron a Costa Rica a jugar fútbol, a la tierra de su mamá, se vino toda la familia y adaptaron una nación que también es suya.

El llevarse el título junto a su hermano José es uno de los temas que afirma dejó más contenta a la familia, porque pese a que sus padres fallecieron ya, sabe que en algún lugar están muy felices de verlos triunfar juntos.

A ellos les queda la tranquilidad de que además de ser una familia muy unida, sus viejitos sí pudieron ver el campeonato del 2019, el primero que ganaron con el conjunto florense.

“Es algo que me toca lo personal y me emociona, cuando el árbitro tocó el silbato, lo primero que se te viene a la mente son los viejos, hubieran estado muy felices de estar, pero yo soy un tipo de fe y creo que en algún lugar nos están apoyando y allá arriba estaban seguramente muy felices”, comentó.

Los Giacone han pasado por muchas instituciones en su carrera, pero no cabe duda que el Herediano ha sido especial, fue casi un llamado de la sangre.

Una dupla muy exitosa

José y Diego Giacone ya llevan años trabajando juntos. Fotos: Mayela López (Mayela López)

Los hermanos Giacone han sido una dupla muy exitosa en el fútbol nacional e internacional, pero no siempre trabajaron juntos, fue hasta el 2019, cuando a José lo llevaron por primera vez al Team que se unieron.

Diego comentó que fue Jafet Soto quien dio el chance para que sucediera, le pareció una muy buena idea y desde entonces van juntos a todas partes.

“Fue Jafet el que le dijo a José en su momento, ‘traéte a tu hermano a trabajar con vos’ y estuvo muy acertado en hacerlo, así es él, como que a veces huele las cosas que van a pasar, las que pueden ser buenas, Jafet tiene esas cosas”.

“A partir de ahí hemos trabajado juntos y estamos muy bien, nos sentimos bien, se van logrando los objetivos”, destacó.

Para José tener a alguien de tanta confianza al lado ha sido vital, que lo conoce a la perfección, Diego es ese nexo que siempre sabe qué está pensando su hermano y cuando darle un espacio o cuando hablar y cómo hablar con él, por eso han sido exitosos.