Directivo de la Fedefútbol reveló qué pasará en el banquillo de la Selección en los próximos partidos

Claudio Vivas probablemente seguirá a cargo de la Selección de Costa Rica por lo que resta del año. Foto: Fedefútbol

La elección del nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica se alargará unas semanas más, así lo reconoció este martes Jorge Hidalgo, directivo de la Federación Costarricense de Fútbol.

En declaraciones al programa 120 Minutos de Radio Monumental, el actual director dos del Comité Ejecutivo aseguró que están trabajando en el tema, pero que tras solo dos sesiones del grupo, aún no tienen decisiones y que mientras tanto el argentino Claudio Vivas seguirá a cargo de la Sele.

Costa Rica jugará dos amistosos ante la selección sub-23 de Colombia en octubre y en noviembre iniciará la Liga de Naciones 2024, que además es clasificatoria para la Copa América de ese año.

“A no ser que suceda algo extraordinario en la sesión de este miércoles, es lo que sucederá con esos partidos, que Claudio los dirija”, comentó.

Hidaldo no ratificó el cuerpo técnico con el que el argentino dirigirá esos juegos, pues habría que esperar a ver quiénes están disponibles del staff de técnicos de la Fedefútbol. En el grupo estaba Erick Rodríguez, quien falleció sorpresivamente en la gira anterior a Europa.

“No sabría decirle porque eso dependería una vez que tengamos esa certeza y a quien él (Vivas) considere proponerle, por lo que no podría decirle yo qué cuerpo técnico querrá. Tras el lamentable fallecimiento de Erick, probablemente motiven cambios, pero en inicio sería él quien haga la propuesta”, explicó.

Con paciencia

Sobre los nombres para el nuevo técnico, es algo que asegura aún está en estudio, se ha hablado con algunos entrenadores, pero el tema está en una etapa temprana.

“El tema del director técnico creo que a veces desespera más a los que están afuera que a los que estamos adentro. Hay que tener paciencia y poniendo objetivos claros, apenas ha habido dos sesiones del Comité Ejecutivo, lo cual no implica que no se haya trabajado en la búsqueda las posibilidades.

“Los primeros objetivos fueron logrados, que son la investigación previa de los que considerábamos aspirantes a poder ser el técnico, esa etapa se ha ido cumpliendo, pero en esto del fútbol a veces se requiere de casualidades para que las cosas se den y en otros, por más que usted las busca, se van alargando y este es el caso actual”, comentó.

Hidalgo añadió que en lo económico, la Fedefútbol “quedó bastante golpeada” de la administración anterior de Rodolfo Villalobos y la manera en que se rompió el contrato con Luis Fernando Suárez, lo que provocó darle una fuerte indemnización.

“Su flujo de caja está en un poco comprometido, hay que honrar un pago no menor con este caso y hay que ser prudente a la hora de ofrecer, pues no se puede ofrecer lo que no se tiene; sin embargo, a la par de eso estamos claros que hay que hacer un trabajo de buscar recuperar relaciones con patrocinadores o buscar nuevos, en eso el presidente, don Osael, ha estado trabajando fuerte con algún grado de éxito, lo que nos permitirá tomar mejores decisiones desde el punto de vista económico, para favorecer una decisión de un técnico de una calidad que nos enrumbe al próximo Mundial”, añadió.