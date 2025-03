Dirigencia de Saprissa ya habría tomado una decisión sobre el nuevo técnico morado

El posible sustituto de José Giacone en Saprissa deberá tener riñón morado. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La dirigencia del Saprissa habría tomado una posición muy clara sobre lo que es el futuro del técnico José Giacone y especialmente quién sería su sustituto en el banquillo morado.

Según destacó este lunes por la mañana, Christian Sandoval, director de Teletica Radio, en caso que se vuelen a José Giacone este lunes, como todo pinta que sucederá, comentó las condiciones para el nuevo DT.

El comunicador explicó que pase lo que pase, en la dirigencia quieren a alguien de riñón morado y que cualquier opción que no cumpla con ese requisito estaría descartada, el ADN morado sería un detalle indispensable.

A Sandoval le consultaron sobre un caso como el de Minor Díaz por ejemplo, un técnico libre en este momento pero que no tiene relación alguna con los morados y la respuesta fue tajante, no

“No, no, no entra, no se considera”, destacó de manera enfática, lo que permite ver por donde iría el nuevo DT.

.Considerando esto, toman fuerza nombres como Douglas Sequeira o Ronald González (actualmente en Comunicaciones). Otros como Jeaustin Campos o Hernán Medford son pedidos por la afición pero, no se del agrado de la directiva de Saprissa.