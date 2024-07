Dos figuras del Saprissa cuentan la mayor locura que han hecho por el club

Ariel Rodríguez confesó que esas escapadas para ver los partidos fue el inicio de una gran relación con Saprissa. (MAYELA LOPEZ)

El Deportivo Saprissa está de manteles largos, ya que este martes 16 de julio cumple 89 años de darles muchas alegrías a sus aficionados a punta de títulos.

La Teja asistió al día de medios organizado por el Sapri para celebrar su aniversario y para conocer un poco más del amor que le tienen sus principales figuras a estos colores. Por ello, les preguntamos ¿cuál ha sido la mayor locura que han hecho por la S?

El primero que se mandó a responder fue Ariel Rodríguez, quien nos confesó una travesura que hizo muchas veces cuando estaba chamaco.

“Uy, escapándome de mis papás para ver los partidos con la Ultra Morada, ya que aveces no daban permiso cuando estaba jovencillo, porque ellos viven como a 800 metros del estadio. Me venía escondido a pedir plata afuera del estadio para comprar la entrada.

“Lo hice varias veces, pero en los clásicos era muy difícil entrar, por eso pedía plata desde dos a tres días antes para comprar la entrada”, contó.

¿Qué le decían sus papás? El Samurái explicó que no podían hacer mucho cuando se daban cuenta de la torta.

“Ya no podían hacer nada cuando se daban cuenta que me les había escapado; yo era tortero, pero gracias a Dios, que todo fue por una buena razón y ahora me toca representar a la institución en la cancha”, comentó.

Rodríguez se mostró muy feliz por el aniversario; principalmente, por ser parte de su historia, la cual espera ampliar este miércoles ganando la Recopa contra Alajuelense.

“Feliz de que la institución siga por muchísimos años; en todo ese tiempo somos los más grandes de Centroamérica, tenemos muchísima historia y, en lo personal, feliz de ser parte de ese proceso. A mí me llena muchísimo porque sabemos lo que significa Saprissa, ojalá que sigamos creciendo en años e historia”, dijo.

Más romántico

Christian Bolaños fue la otra figura morada que nos respondió la pregunta; eso sí, se tomó varios minutos para hacerlo.

“¿Mi mayor locura por Saprissa? Es jurarle amor eterno al equipo, es una locura de la que nunca me arrepentiré. Desde pequeño mis papás me traían al estadio y ahí nació mi amor y pasión por el equipo.

“Cuando estaba como jugador, algunas veces me mencionaban que hacía esfuerzos extras porque tenía un amor especial por la institución”, cerró.