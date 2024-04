Douglas Sequeira empieza a ganarse a la afición de Saprissa y esto dice el jugador

Douglas Sequeira tuvo por la calle de la amargura a los manudos como a Carlos Mora. (JOHN DURAN)

Douglas Sequeira, quien parece que poco a poco se ha ido ganando a los aficionados de Saprissa, asegura que durante el clásico contra Liga Deportiva Alajuelense vivió algo que nunca había experimentado como futbolista.

Y es que, tras recibir su quinta amarilla en este Clausura 2024, el chamaco aseguró que le sorprende ya que siente que lo miden diferente en comparación a otros jugadores al punto que asegura que eso nunca le había pasado.

“Un compañero me dijo en el camerino: ‘Qué increíble cómo a usted le sacan tan rápido las amarillas’, creo que es la primera vez en mi carrera me sacan cinco amarillas en un mismo torneo, pero me toca aprender de eso, como entrar menos fuerte en algunas jugadas para que no me vuelva a pasar”, comentó el jugador que se perderá el próximo juego, ante Guanacasteca.

La quinta amarilla la recibió apenas al minuto 22 e incluso, debido a eso, el asistente técnico Randall Row lo sacó al 78′ por Jorkaeff Azofeifa, algo que provocó el descontento de la afición.

Más confianza

Dejando a un lado la amonestación, se mostró contento de que el cuerpo técnico le ha seguido dando la confianza y asegura que él lo agradece con buenas actuaciones.

“Es una gran responsabilidad el apoyo que me ha dado el profesor Vladimir Quesada y su confianza, tenía que demostrarlo en la cancha y no hablando. La continuidad que me dio él en los minutos que venía jugando me hace seguir aprendiendo y mejorando día a día”, dijo.

Esa fórmula también la usa para convencer a los aficionados, quienes al inicio del torneo lo criticaban duramente, pero que ahora lo empiezan a apoyar.

“Ha sido muy importante, solo me queda respaldar el apoyo que me dan con mucho trabajo en la cancha”, finalizó.