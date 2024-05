Douglas Sequeira habló sobre cómo vivió las críticas de la afición del Saprissa contra su hijo

Douglas Sequeira afirma que su hijo se ha ganado las cosas en Saprissa por su cuenta. (Jose Cordero)

Este domingo en el partido entre Puntarenas y Saprissa se vivió una situación particular, se enfrentaron padre contra hijo, cuando el técnico porteño, Douglas Sequeira, se enfrentó a su hijo del mismo nombre y quien es defensor del Saprissa.

En conferencia de prensa era un tema infaltable, situación en la que el chuchequero fue muy sincero tanto en lo deportivo como en lo familiar, principalmente cuando el muchacho recibía muchas críticas de parte de los aficionados morados.

“Hoy en el estadio estaba mi esposa y mi hija, sé que ellas querían que Douglas jugara bien y que a mí me fuera bien, yo con él tengo una buena relación, pero no tengo que ver nada con su rendimiento en el Saprissa.

“A la una de la tarde le puse un mensaje en el que le dije que le deseaba lo mejor, concéntrese, hágalo bien, que yo voy a querer ganar y me imagino que usted va a querer ganar. Él tiene que hacer su propia carrera, siempre le he puesto el ejemplo de jugar en un equipo pequeño a un equipo grande, donde tiene que rendir siempre y le exigen en cada partido. Mucha gente me decía si me iba a dejar perder, pero yo quería ganar por respeto a la institución y al fútbol”, comentó.

Hubo un momento al inicio del torneo y en el pasado, en el que al chamaco le tiraban muy duro.

¿Qué hizo como papá entonces cuando el chaparrón era fuerte?

“Yo he visto una evolución, se lo he dicho a él, creo que lo que más valoro es que en los momentos duros tuvo personalidad. Hay que decir las cosas como son, el semestre pasado fue muy criticado y cuando usted es criticado tiene dos caminos, perder confianza o tratar de demostrar.

“A lo interno, en lo familiar yo se lo he dicho, si Vladimir (Quesada) le da confianza, usted tiene que demostrar esa confianza en partidos importantes, porque Saprissa es competitivo, ustedes vieron que volvieron dos centrales (Kendall Waston y Pablo Arboine) y muchos pensaran que siguen jugando, pero si vuelve a pasar una emergencia, el nombre de mi hijo lo tomarán en cuenta porque lo demostró.

“Me gustó esa madurez, es muy autocrítico, me tiene a mí que, además, soy muy crítico con él, yo no tengo nada que ver con lo que hace él, nada, nada, nada, yo hace siete años salí de Saprissa”, explicó.