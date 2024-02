Douglas Sequeira quedó muy agradecido con Alajuelense por un detallazo que tuvieron los manudos

Douglas Sequeira se fue con un sinsabor por las maneras cómo le ganó Alajuelense (MAYELA LOPEZ)

Puntarenas FC estuvo a dos minutos de ganarle a Alajuelense en su casa, en un partido sumamente intenso y más allá del sabor amargo de la derrota hay un detalle con el que Douglas Sequeira se fue más que agradecido con los rojinegros.

El Puerto jugará el sábado en Pérez Zeledón y para no tener que irse de nuevo a su provincia, se quedará hasta este viernes en el Centro de Alto Rendimiento de Alajuelense, adonde entrenará y después emprenderá el viaje al Sur.

“Nos quedamos acá, quiero agradecer a Alajuela que nos presta sus instalaciones para pasar la noche en el CAR, para entrenar y poder irnos mañana. Eso habla muy bien de esta institución y viajar a Pérez Zeledón sin ir a Puntarenas”, reconoció el Esqueleto.

Sequeira afirmó que una derrota en estas circunstancias duele mucho, pesa bastante por las maneras cómo se dieron, pero el duelo por el tropezón debe acabar de inmediato.

“Hicimos un gran partido, referenciamos a Celso (Borges), a Michael Barrantes y cuando lo apretamos jugamos largo y lo que era por juego aéreo creo que lo estábamos ganando, no se sintieron cómodos y salimos bien el primer tiempo. El segundo tiempo ellos cambian a 4-4-2, me hace todos los cambios ofensivos, no nos tiramos para atrás, son ellos los que nos meten ahí”, comentó.