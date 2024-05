Eduardo Anderson confesó quiénes lo ayudaron a tomar protagonismo en Saprissa

Eduardo Anderson no celebró el gol por respeto al equipo dueño de su ficha. (Jose Cordero)

Eduardo Anderson llegó a Saprissa esta temporada en condición de préstamos por seis meses, tuvo un arranque complicado, pero a punta de paciencia y unos cuantos ayudantes tomó protagonismo con los morados.

El panameño fue uno de los que hizo gol en la victoria del Monstruo ante San Carlos, el primero vestido de morado, aunque no lo celebró por respeto a sus excompañeros norteños, luego del juego contó quiénes lo han ayudado a retomar el rumbo.

“La verdad fueron los compañeros que me acogieron cuando no pasaba un buen momento cuando llegué, supieron la capacidad que tenía y me apoyaron, eso permitió que ustedes (prensa) vean una mejor versión de mí. Todos me han ayudado, pero hablo más con Fidel Escobar y Esteban Alvarado”, comentó el defensor.

La buena amistad con Alvarado inició con su llegada a Tibás, pero con Escobar tiene años por coincidir con la Selección de Panamá.

“Desde que estamos en la Selección de Panamá siempre hablamos, pero no era tan profundo como ahora en Saprissa que conversamos todos los días, me aconseja y vamos así mejorando”, resumió.

Ese mal momento que comentó Anderson sucedió en las primeras semanas en la Cueva, cuando empezaba adaptarse al ADN morado, no fue fácil para él, pero sus compañeros lo acuerparon, por eso en cuestión de varias mejengas pasó de ser chiflado a aplaudido por la afición.

Confía que el técnico Vladimir le dé más oportunidades y agregó que a final de temporada se definirá si se extiende el préstamo por seis meses más.