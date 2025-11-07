El caso que nadie cerró en el fútbol tico tendrá resolución: Icoder nombra nuevo tribunal

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) finalmente juramentó a los nuevos miembros que conformarán el Tribunal Administrativo de Conflictos Deportivos (Triacode), órgano que en julio entró en la mira de muchos por uno de sus fallos.

En julio, el Triacode, resolvió una medida cautelar a favor de Guanacasteca y dictó a la Federación Costarricense de Fútbol que dejara a los pamperos presentar unos documentos para que pudieran optar por su licencia de primera división, retirada por el Comité de Licencias de la Fede al señalar irregularidades.

Giro lo cambió todo

Las cosas dieron un giro cuando el 28 julio el Tribunal que dio ese fallo y debía analizar el fondo del caso fue destituido porque la Fedefútbol alegó que habían adelantado criterio y adelantaron una de las partes del fallo.

Guanacasteca y Santos quedaron fuera de primera división desde mayo del 2025. (ADG y Santos/ADG y Santos)

LEA MÁS: El Icoder destituyó a los miembros del Tribunal de Conflictos Deportivos

El Consejo argumentó que se evidenció un quebrantamiento grave al principio fundamental del debido proceso, poniendo en riesgo la legitimidad y neutralidad del tribunal, según una resolución de aquel día.

Desde entonces, el tema de Guanacasteca no se podía resolver hasta que estuvieran los nuevos miembros del TRIACODE, quienes ejercen sus funciones desde esta semana.

LEA MÁS: Fedefútbol hace impactante revelación sobre tribunal que falló a favor en caso de Guanacasteca

Los nuevos miembros del TRIACODE fueron juramentados esta semana por el director del ICODER, Donald Rojas. (Facebook ICODER/Facebook ICODER)

Abogados de experiencia

“Todos son abogados con muchos años de experiencia, hay profesionales ya pensionados que siguen ejerciendo de forma privada, en su mayoría han estado vinculados a la actividad deportiva, como dirigentes o atletas, otros han sido asesores jurídicos municipales, o bien, ejercen todavía para el Estado”, publicó el ICODER en su cuenta de Facebook.

El nuevo tribunal ahora deberá resolver el caso que presentó tanto la ADG como Santos, el cual se analizará de cero, ya que viene entrando apenas en el caso.

LEA MÁS: Tribunal niega favoritismo a Guanacasteca y le responde a la Fedefútbol por medida cautelar