El dato de las tarjetas rojas que pone a temblar a Saprissa antes del Clásico

Saprissa y Alajuelense jugarán este sábado en el estadio Ricardo Saprissa en el primer clásico del torneo Clausura 2026. Estos partidos suelen tener mucho roce y hasta polémica arbitral por la gran rivalidad existente.

La polémica arbitral es algo que manda en los clásicos entre Alajuelense y Saprissa. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Un detalle muy curioso y que suele ser muy recordado son los expulsados que pueden inclinar la balanza y marcar los encuentros.

La Teja sacó la cuenta de cuántas tarjetas rojas se han dado en los clásicos de la presente década; es decir, desde el 2020 a la fecha, y los números son claros: los morados han terminado más veces el clásico con menos jugadores.

El Monstruo suma 15 rojas por 10 de los manudos, pero las cifras hay que verlas más allá de un global, porque, en realidad, en casi todos los años ha sido muy parejo.

El 2024, el año que inclinó la balanza

El año que inclinó la balanza fue el 2024, en el que la S vio cinco rojas, mientras que los manudos solo dos.

La mejenga que hizo este balance fue el partido de ida de la final del 2024, en el que a los morados les expulsaron a Kevin Chamorro, Gerarld Taylor y David Guzmán.

El detalle año por año

Los otros años fueron muy parejos:

2020: la S tuvo una sola roja y la Liga dos.

la S tuvo una sola roja y la Liga dos. 2021: la cuenta quedó 2-1 para Saprissa .

la cuenta quedó . 2022: 3-2 para la S .

. 2023: quedaron igualados a dos.

quedaron igualados a dos. 2025: También se fueron 2-1 para la S.

El dato deja claro que, aunque la diferencia global favorece a Alajuelense en cuanto a disciplina, el clásico ha sido históricamente intenso y equilibrado en cuanto a expulsiones… salvo el 2024, que rompió el molde.