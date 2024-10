El debut de José Giacone en Saprissa fue arruinado gracias a este plan de Alexander Vargas

Alexander Vargas enderezó el rumbo de Guanacasteca en el Apertura 2024. (Jorge Navarro para La Nacion )

Alexander Vargas se mostró muy contento por la victoria que obtuvo la Asociación Deportiva Guanacasteca sobre Saprissa y, en la conferencia de prensa, describió el plan que utilizó para arruinarle el debut a José Giacone.

El estratega admitió que no fue sencillo analizar el planteamiento que iba a implementar el técnico en el Chorotega, pero encontró la combinación para descifrarlo y poder derrotarlo.

“El análisis de video fue importante, porque enfrentar a José Giacone, quien no estuvo aquí por mucho tiempo y ahora está con el Saprissa, me llevó a hacer un análisis especial. Revisé los juegos del Diriangén y ese estudio se lo propuse a mis jugadores. Lo hice porque me apasiona lo que hago, y también analicé los últimos juegos del Saprissa. Esto logró una buena comunicación con los muchachos”, explicó.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para Vargas, tuvo que sortear preguntas sobre su relación con el presidente Jorge Arias, ya que, previo al juego, reclamó la falta de comunicación con él y estuvo cerca de dejar el puesto. Pero, al final, se arreglaron las cosas.

“Sabía que esas preguntas iban a surgir. Déjenme disfrutar el momento con los jugadores. Estamos contentos y cambiando las cosas. Tuve las reuniones pertinentes con las personas que necesitaban escucharme y ahora estamos concentrados en lo que viene”, cerró.

Con el triunfo ante Saprissa, Guanacasteca se metió en los puestos de clasificación y sacó al Monstruo de la zona que da boletos a semis, enviándolo a la quinta posición.