El desplante de Ronaldo Cisneros tras salir de cambio en Alajuelense ante Puntarenas

Ronaldo Cisneros dio de qué hablar por algo que hizo en el partido de Alajuelense ante Puntarenas

Por Sergio Alvarado
15/02/2025/ Juego entre Liga Deportiva Alajuelense vs Sporting FC en el estadio Alejandro Morera Soto / foto John Durán
Ronaldo Cisneros dejó a muchos sorprendidos con su reacción tras salir de cambio ante Puntarenas FC. (JOHN DURAN/John Durán)

Ronaldo Cisneros, delantero de Alajuelense, dio de qué hablar este sábado ante Puntarenas FC, pero ahora no por sus goles, sino por un posible enojo de su parte.

En la transmisión del partido en Tigo Sports, reportaron que el jugador salió muy molesto al medio tiempo luego que fue sustituido por Óscar “Machillo” Ramírez.

La televisora detalló que el jugador se salió del camerino manudo a los cinco minutos del descanso, en media charla técnica, y se fue a sentar a la banca con un gesto muy molesto, sin hablar con nadie.

El delantero mexicano fue sustituido por Ángel Zaldívar y se quedó con cara de muy pocos amigos en el encuentro, según indicaron.

Otra acción que llamó la atención fue cuando Alexis Gamboa salió expulsado y tuvo un cruce de palabras con Zaldívar y le habría dicho: “No jodás”.

Tras el partido, Óscar Ramírez, técnico manudo, incluso reconoció que ha sido de los peores partidos del club en el semestre.

“Siento que el primer tiempo veo mucho juego muy fluido de Puntarenas, el primer tiempo es de lo peor que hemos jugado, le dije a los muchachos que más de esto no podemos pasar y tenemos que levantarnos”, dijo en conferencia de prensa.

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

