El doloroso reclamo de Óscar Ramírez a sus jugadores tras el papelón ante Guadalupe

Machillo Ramírez reconoció que dejaron ir una buena oportunidad este domingo. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Óscar Ramírez, entrenador de Alajuelense, lamentó el empate ante Guadalupe FC y reconoció que su equipo se relajó en un momento que luego le salió caro.

“Es muy lastimoso, para nada la idea era un empate. Tuvimos muchos chances; especialmente en el primer tiempo, de lograr más goles y asegurar el partido.

“Creo que fuimos permisivos en el sentido de dejar crecer a Guadalupe y en un momento se dio un ida y vuelta que no es lo que se precisaba. Yo en el intermedio les dije a los jugadores que era un partido engañoso, que en algún momento se ve muy fácil, pero mientras no capitalicemos lo que es el marcador, era muy peligroso.

“Los estuvimos desequilibrando, pero luego tuvimos dos o tres amarillas en el primer tiempo por estar mal ubicados a la hora de defender. Era algo muy riesgoso y al final, al conseguir ellos el gol, hicimos variantes. Las tuvimos, pero no las hacemos y si no las hacemos, estaba el riesgo y fue lo que pasó”, destacó.

Óscar Ramírez lamentó la efectividad de Alajuelense ante Guadalupe. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Para Machillo, este domingo se dejó ir un chance muy importante, pero el equipo no puede desfallecer igualmente.

“Creo que dejamos ir un chance importante para mantener la posición que tenemos; creo que es la parte que más duele, un partido que teníamos para ganarlo, nos complicamos, dejamos ir una oportunidad importante.

“Yo me he adecuado a las situaciones, he tratado de lidiar con todo lo que ha pasado; algunas cosas no han salido, es parte del fútbol también, hay cosas que lamentablemente no hemos podido manejar de la mejor manera”, agregó.