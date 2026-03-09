El equipo de la Champions que tiene al Chiqui Brenes celebrando con la misma ilusión de Brasil 2014

Randall Brenes brilló en el Bodo Gllimt, la gran revelación de la Champions League. (Instagram/Instagram)

En las últimas semanas o meses, muchos habrán escuchado el nombre del club noruego Bodo/Glimt como la gran revelación de la Champions League esta temporada y olvidan que en ese equipo Randall “Chiqui” Brenes es todo un ídolo.

En el 2005, un joven delantero de 21 años se fue a jugar a Noruega tras un inicio promisorio de carrera en el Cartaginés, experiencia en la que demostró estar a la altura del reto para ganarse el corazón de la ciudad de Bodø, capital de Nordland.

Lo que está haciendo el Bodo incluso le recuerda un poco a lo que hizo Costa Rica en Brasil 2014, un equipo del que formó parte y por el que no daban mucho, pero fue tumbando gigantes hasta volverse la gran revelación del certamen mundialista.

“Sí, yo creo que si lo haces a modo comparativo, la sorpresa del 2014 fue Costa Rica y la de esta Champions es el Bodo Glimt por meterse en octavos. Es un equipo nórdico que, realmente, no se veía a nivel de otros cuadros como Atlético de Madrid, el Inter de Milán, el Manchester City, tres de los más grandes de Europa a los que les ganaron y por eso fueron clasificando y que, por supuesto, es una sorpresa”, recordó.

Randal Brenes comparó un poco la sorpresa de Costa Rica en Brasil 2014 con la del Bodo Glimt. (RONALDO SCHEMIDT)

La Teja habló con Chiqui sobre el gran momento del equipo revelación en Europa.

“Es admirable y, obviamente, sobresaliente el desarrollo que tiene el equipo en este momento ganándoles a grandes de Europa. Es bastante bonito, es uno de mis equipos que guardo en el corazón, estuve ahí, tuve la oportunidad de militar cinco años y me alegra muchísimo que estén alcanzando y logrando estas cosas”, destacó.

¿Ve como una sorpresa todo lo que está sucediendo en el club?

Realmente me alegra porque, obviamente, le guardo un gran cariño a la institución como tal. Algunos de mis excompañeros están actualmente en el cuerpo técnico o en divisiones menores: el entrenador de porteros, uno de los entrenadores del Alto Rendimiento y el gerente deportivo. Entonces eso para mí es bastante bonito, ver que tengan estos resultados.

¿Has tenido contacto con ellos sobre estos grandes momentos?

Han venido a Costa Rica; algunos de mis compañeros han conocido nuestro país y siempre se llevan muchos recuerdos gratos. No soy de estar escribiendo, la verdad, entonces no, pero sí me alegro muchísimo.

¿Ha podido ver algunos partidos o, por motivos laborales, se le ha complicado?

Por temas laborales se me complica (es profesor de Educación Física en un colegio); veo como resúmenes, pero no he podido sacar el espacio por trabajo para ver los partidos completos. Sí se ve que los resultados son bastante acordes con el desarrollo de ellos en cancha, que ha sido muy bueno.

La próxima semana juegan ante el Sporting de Portugal en los octavos de final de la Champions League; ya el público internacional le tomó mucho cariño al club y espera que avance más rondas. ¿Lo ve posible?

Sí, vamos a ver, yo creo que los partidos van a tornarse más complicados, porque quizás en algún momento no los veían tan fuertes, y ahora ya ellos se han puesto una calificación bastante alta y muy positiva para jugar estas series.

¿Junto con Cartaginés es el equipo con el que más se identificó en su carrera?

Sí, sí, te puedo decir que en el fútbol tengo dos amores. El Cartaginés y el Bodo Glimt, que me ayudaron muchísimo a crecer como persona, como futbolista, a desarrollarme y, por supuesto, que son mis amores y me alegra mucho cuando les va bien.

Randall Brenes compartió en el Bodo Glimt con otro tico, el defensor Roy Miller. (Instagram/Instagram)

¿Qué recuerdas de toda aquella época en Noruega? ¿Qué es lo que más se llevó de ese tiempo en el Bodo?

Mucho, mucho, me fui desde que era muy chiquillo. En aquel momento yo estuve, desde los 19 a los 24 o 25 años, del 2005 al 2010, y luego volví después del Mundial 2014 a Noruega, aunque no al mismo equipo, pero sí regresé.

Uno ve las imágenes de aquel tiempo y recuerda que el Chiqui se volvió un ídolo.

Sí, por dicha me fue muy bien, la verdad, quedé goleador en el segundo año que estuve; en el tercero me fue bien. En total marqué 36 goles en cinco años jugando como extremo; obviamente, por la estatura, no jugaba de punta a punta, pero de verdad que disfruté mucho las temporadas allá.

En aquel momento, en el 2005, había menos herramientas que ahora y poder mantenerme en el equipo tanto tiempo siendo extranjero, pues es algo bonito y que no es fácil. Creo que, más que el apoyo y que haya cumplido el contrato y renovarlo, y que incluso gracias a ellos haya podido ir a dos equipos más, habla de que fueron temporadas bastante buenas.

¿El frío es realmente tan complicado y duro como se pinta?

Vamos a ver, ahorita están en invierno, aunque ya puede estar un poco mejor la temperatura, pero sí son temperaturas muy bajas. Si el Manchester City jugó en enero, pudo haber jugado a unos 5 grados centígrados.

Obviamente, es un factor que le ayuda al Bodo, pero eso no le resta lo que ha hecho, ni que ha sido solamente por eso, porque si lo vemos a nivel de juego, tienen conceptos muy claros y muy bien conjuntados en la parte táctica y en la parte técnica.