El estadio Fello Meza se viralizó alrededor del mundo tras cumplir el sueño de un fan

El video del aficionado nicaragüense Alexander Pérez que muestra cuando pudo conocer al delantero alemán Thomas Müller en el partido entre Cartaginés y Vancouver Whitecaps por la Copa de Campeones de la Concacaf, se convirtió en un fenómeno mundial que superó cualquier expectativa.

Lo que inició como un momento emotivo en el estadio terminó transformándose en un contenido viral internacional, con alcance en Europa, Sudamérica y Centroamérica. Un simple encuentro entre un fanático y un campeón del mundo se convirtió en una historia que cruzó fronteras.

Alexander Pérez pudo conocer al alemán Thomas Müller en el estadio fello Meza. (Cortesía/Cortesía)

De Cartago al mundo: el video que explotó en redes

Medios de España, Inglaterra, Alemania, Italia y Argentina replicaron la historia. El impacto fue tal que llegó hasta programas muy conocidos como El Chiringuito de Jugones, que no solo transmitió el momento en televisión, sino que lo publicó en sus plataformas digitales, potenciando aún más su alcance.

En conversación con La Teja, Pérez confesó que jamás imaginó semejante repercusión.

“Es algo que realmente no me lo esperaba a nivel personal, que tuviera tanta repercusión el video. No esperaba el hecho de que se hiciera tan viral un objetivo personal”.

El joven, vecino de Managua, explicó que para él todo comenzó como un sueño, una meta personal.

“Cada quien tiene sus objetivos personales en la vida dependiendo de sus circunstancias y uno de mis sueños siempre fue conocer a Thomas Müller. Cuando escuché que venía a Costa Rica, supe que era la oportunidad”.

Lo que siguió fue una avalancha de mensajes, entrevistas y solicitudes de medios internacionales.

“Yo estaba muy feliz por haberlo conseguido, pero abría mis redes y además de ver el video en muchos medios, tenía mensajes en Instagram hasta de DirecTV en Latinoamérica, que me entrevistaron cuando estaba en el aeropuerto de vuelta.

“Yo decía: Dios mío, ¿qué es lo que está sucediendo? Yo pensé que iba a dar de qué hablar en Nicaragua y en mi barrio, pero nada más”.

El Fello Meza y Cartaginés, protagonistas inesperados

Para Alexander, la historia no solo fue especial por conocer a su ídolo. También lo marcó la experiencia vivida en el Estadio José Rafael Fello Meza y el trato recibido por la gente de Club Sport Cartaginés.

El joven destacó que durante los tres días que estuvo en Costa Rica fue tratado con cariño y respeto, algo que lo hizo regresar a Nicaragua con una conexión especial hacia Cartago.

“Yo ya conocía un poco de Cartago porque un youtuber nicaragüense en su momento fue ahí a documentar la ciudad. Entonces ya tenía idea un poquito de cómo era.

“En persona era la primera vez que llegaba. Me gustó mucho el estadio porque lo relaciono con el fútbol nicaragüense. Es un estadio que siento que allá se podría llenar, porque no es muy grande, pero es muy bonito y acogedor”.

Alexander ya conocía al club por referencias previas, especialmente cuando el nicaragüense Byron Bonilla jugó allí y salió campeón, un hecho que siguió con atención la comunidad futbolera de su país.

Del sueño en Alemania al encuentro en Costa Rica

El destino le tenía preparada una vuelta inesperada. El año anterior, gracias al apoyo de su barrio y amigos, logró viajar a Alemania para ver al FC Bayern Munich, el club del que es apasionado seguidor.

Sin embargo, lo hizo con la decepción de que su máximo ídolo ya no formaba parte del plantel, pero en aquel viaje conocería a alguien que fue vital para cuando se diera el encuentro con su ídolo, Simon Müller, hermano de la leyenda bávara.

Cuando Alexander le dijo a Thomas que tenía una foto con Simon fue cuando realmente captó su interés

“Le agradezco mucho que se quedara y viera la foto, porque otro dice, sí, sí, muy bien y se va, pero él se quedó conmigo e hizo el momento realmente especial”.

La vida, caprichosa, le dio el regalo lejos de casa. No fue en Múnich. No fue en Alemania. Fue en Cartago, en un estadio centroamericano que hoy forma parte de su historia personal.

El abrazo con Thomas Müller, en una noche de Concacaf, pasó de ser un sueño cumplido a convertirse en una historia viral global.