El periodista mexicano más respetado sorprende al dar declaración sobre Alajuelense

Alajuelense es quien debería ir al Mundial de Clubes defendió el periodista de ESPN, José Ramón Fernández. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Alajuelense sigue estando en boca de todos en México y ahora fue uno de sus periodistas más famosos y respetados, como lo es José Ramón Fernández quien acuerpó el intento y alegato manudo para asistir al Mundial de Clubes en junio.

En el programa “Crónometro”, de la cadena ESPN, estaban hablando del tema y la exclusión de León del torneo, Jorge Pietrasanta, uno de los comunicadores del espacio le consultó a Joserra, cuál equipo mexicano debía ir sino dejan al León y la respuesta sorprendió en grande.

“Por derecho el Alajuelense”, tiró ante la sorpresa de su compañero qué le repreguntó, “pero di uno mexicano” y allí Fernández abordó su explicación.

“No, es Alajuelense, mexicano ninguno. ¿Hay gente que está poniendo al América? ¿Por qué? Si es que llena estadios, también los llenará el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Chelsea, o cualquier otro”, explicó.

Pietrasanta insistía que, comercialmente al torneo le sirve más tener un club azteca y que habría que defender lo que dijo Mikel Arriola, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, que vaya otro equipo de su país.

“Mikel Arriola no dice nada, es mucho más preparado el abogado del Alajuelense. Mikel Arriola se va que queremos defender a los tres equipos, pero defiende los que están, no defiendas al que no está”, comentó Fernández.

🗣️”POR DERECHO DEBE IR ALAJUELENSE”🔥@joserra_espn apoya que el equipo costarricense vaya al Mundial de Clubes ante una fuerte crítica a la multipropiedad y FMF.😳🇲🇽



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/XHY2eWkGHO — ESPN Centroamérica (@ESPN_CENAM) March 26, 2025

En el show también opinaron otros comunicadores que afirman que sería terrible que metieran a otro mexicano porque representaría algo ilegal a nivel reglamentario.

“Sería terrible, no debería ir ninguno, en esto estoy contigo. Los equipos más bien deberían unirse a que no vaya nadie, invita al que tu quieras, Alajuelense o quien quieras, pero el fútbol mexicano debe unirse para no ir con la ilegalidad”, agregaron.

Al final, la conclusión a la que llegaron en el espacio es que el que debe ir es al que señale el reglamento, con lo que eso implique.