El técnico ‘vetado’ en Costa Rica que ahora está a un paso de la final en El Salvador

Marvin Solano es un técnico que ha hecho un nombre en Costa Rica, ha sido campeón nacional y ha dirigido a diversos equipos en el balompié tico; sin embargo, hoy por hoy es en el extranjero donde está dando de qué hablar tras ser “vetado” en el país.

A 90 minutos de una final

El entrenador, oriundo de Paraíso de Cartago, está a 90 minutos de meter al Luis Ángel Firpo en la final del fútbol de El Salvador tras ganar de visita 3-1 ante el Águila, en el juego de ida de las semifinales, por eso le basta un empate en casa este sábado para ir al choque por el cetro.

Marvin Solano está a las puertas de llegar a la final de la liga salvadoreña. (Facebook Luis Ángel Firpo/Facebook Luis Ángel Firpo)

Un renacer a los 69 años

A sus 69 años, Solano está en un momento muy dulce en su carrera, en la que se siente revitalizado en un club que lo acuerpa, que ha respetado sus métodos y le ha dado su lugar, luego de que en Costa Rica, según asegura, algunos clubes lo despreciaron por motivos que no le quedan claros.

La frase que marcó su salida del país: “Estoy vetado”

En entrevista con La Teja, Marvin fue muy sincero al decir que a él le han contado, de muy buenas fuentes, que está “vetado” en Costa Rica por dirigentes que se han encargado de desacreditarlo, hablar mal de su trabajo a espaldas, sin entender cuál es el motivo detrás de esto.

“Se hizo una campaña contra mí, en eso sí estoy claro, pues lo he hablado con gente de fútbol, no sé los motivos ni el porqué. Yo tuve el Herediano que jugaba mejor fútbol y con los mejores números que se mantienen hasta hoy sobre cualquier entrenador en Costa Rica.

“No lo digo desde el resentimiento, sino ubicado, porque el fútbol es de equipos privados, que ellos contraten al que quieren. Entonces si pensaban que yo no lo era, si no hay campo acá, pues había que ver si había una oportunidad afuera, que también siempre me ha gustado dirigir afuera”, dijo.

Marvin Solano fue campeón con Herediano en el 2013. (CARLOS BORBON )

El Salvador como escape a un ambiente “nocivo”

Para Solano irse a El Salvador fue como desintoxicarse de un ambiente que sentía pesado y nocivo en el fútbol tico, que se ha vuelto muy agresivo para los técnicos nacionales.

“Cuando yo empecé a ver que en los equipos a los que llegaba no podía ver resultados porque no tenían condiciones y, a pesar de eso se exigía todo en cuanto a logros, noté que las cosas no iban bien, después de eso no tenía casi opciones en primera, de Guatemala y Nicaragua había opciones, pero la más interesante fue la de acá, estaba en diversos proyectos con medios”.

“El estar comentando fútbol en diferentes medios también te da la capacidad de seguir desarrollando la observación, pero a la vez, no estar metido en un ambiente que se sienta poco contaminado”, explicó.

Incluso estuvo cerca de dirigir al Saprissa

El entrenador nos confesó que, por ahí del 2019, incluso lo buscaron del Saprissa y hasta se reunió con su dirigencia para tomar la dirección técnica, pero al final se inclinaron por Roy Myers.

Reconocimiento pleno en El Salvador

Marvin Solano fue elegido como el mejor entrenador de El Salvador. (Luis Ángel Firpo/Luis Ángel Firpo)

Su trabajo ha sido tan reconocido en El Salvador que incluso fue nombrado como mejor director técnico del torneo Apertura 2025, un premio que reafirma el nivel que ha mostrado en el Firpo.

“Gracias a Dios me siento con mucha madurez, buena salud, energía, con una capacidad de dar cosas y de dar prioridad a lo que lo necesita en la vida.

“El lunes estuve con el Bolillo Gómez y su cuerpo técnico (de la Selección de El Salvador), estuvimos hablando cosas y reforzando conceptos, ideas que uno tenía, pues la gente en Costa Rica tiene una percepción que es un fútbol muy bajo, que hasta yo lo pensaba y no, no es así, hay una pasión impresionante”, añadió.

Con fuerza para seguir

Solano todavía se siente fuerte para seguir en su carrera en los banquillos y, ya sea que lo quieran o no en algunos lugares, él se encarga de que su trabajo hable por sí solo.