Torneo Nacional

El VAR cometió otra pifia en el fútbol nacional. ¿Qué pasó con la repetición?

VAR tuvo un error en el partido entre Herediano y Sporting y Henry Bejarano fue claro en lo sucedido

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Por Sergio Alvarado y Henry Bejarano Matarrita
25/04/2026, Heredia, Santa Bárbara, Estadio Carlos Alvarado, partido de la Jornada 18 del Torneo de Clausura 2026 entre el Club Sport Herediano y Sporting FC.
A Jurguens Montenegro le cometieron un penal que no se sancionó según Henry Bejarano. (Jose Cordero/José Cordero)

El arbitraje y el VAR cometieron otra pifia este sábado durante el partido entre Herediano y Sporting, en una jugada que era un penal a favor del equipo florense.

Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, hubo un agarrón evidente sobre Jurguens Montenegro en el área albinegra que, para su criterio, debió pitarse con la pena máxima.

La situación se dio apenas a los seis minutos del partido. La acción fue revisada por el VAR, por lo que la silbatera Marianella Araya detuvo las acciones por unos momentos mientras le hablaban desde la sala VOR.

“Eso es penal porque lo jalan de la camiseta al de Herediano. ¿Cómo el VAR no lo ve? Es increíble que no se sancione esto", indicó el exréferi.

Bejarano además criticó otro detalle, pues señaló que la repetición de la acción en la transmisión de FUTV se vio con plano cercano y con claridad, hasta que la silbatera ya había ordenado continuar las acciones momentos después.

Mientras se revisó la jugada, se repitió una vez y durante el rato que se revisó no se vio ningún reprise.

“Por esto es que acá todo mundo se queja del VAR, por estas cosas; en un VAR y una transmisión en Europa, Sudamérica o México no pasa esto”, comentó.

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

Henry Bejarano Matarrita

Henry Bejarano Matarrita

Es un exárbitro nacional y FIFA que ha dejado una huella en el mundo del fútbol.

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