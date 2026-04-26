El VAR cometió otra pifia en el fútbol nacional. ¿Qué pasó con la repetición?

A Jurguens Montenegro le cometieron un penal que no se sancionó según Henry Bejarano. (Jose Cordero/José Cordero)

El arbitraje y el VAR cometieron otra pifia este sábado durante el partido entre Herediano y Sporting, en una jugada que era un penal a favor del equipo florense.

Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, hubo un agarrón evidente sobre Jurguens Montenegro en el área albinegra que, para su criterio, debió pitarse con la pena máxima.

La situación se dio apenas a los seis minutos del partido. La acción fue revisada por el VAR, por lo que la silbatera Marianella Araya detuvo las acciones por unos momentos mientras le hablaban desde la sala VOR.

“Eso es penal porque lo jalan de la camiseta al de Herediano. ¿Cómo el VAR no lo ve? Es increíble que no se sancione esto", indicó el exréferi.

Bejarano además criticó otro detalle, pues señaló que la repetición de la acción en la transmisión de FUTV se vio con plano cercano y con claridad, hasta que la silbatera ya había ordenado continuar las acciones momentos después.

Mientras se revisó la jugada, se repitió una vez y durante el rato que se revisó no se vio ningún reprise.

“Por esto es que acá todo mundo se queja del VAR, por estas cosas; en un VAR y una transmisión en Europa, Sudamérica o México no pasa esto”, comentó.