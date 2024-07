El VAR en Costa Rica contará con una cantidad de cámaras que no tienen en otras ligas

Oscar Ruiz, instructor de FIFA, explicó cómo será el VAR que se implementará en Costa Rica. Foto: Albert Marín (Albert Marín)

El VAR en Costa Rica ya es toda una realidad; el proyecto echará a andar en las próximas semanas y a raíz de eso genera muchas preguntas sobre cómo será su ejecución y cómo incidirá en los partidos.

¿Cuántas cámaras tendrá el VAR tico en su lanzamiento? Son detalles que Óscar Julián Ruiz, instructor FIFA que vino para supervisar y dar la certificación a nivel nacional, contestó a La Teja.

“La FIFA ha enviado para mirar cómo está la tecnología, van a utilizar nueve cámaras en la competición (torneo nacional). Algunos países, incluso, utilizan menos cámaras, pero sé que serán nueve y que en algunos partidos de los cruciales van a tener más cámaras, lo ha dicho la producción”, explicó.

El colombiano nos contó que Horacio Elizondo, presidente de la Comisión de Arbitraje en Costa Rica, conversó con ellos sobre cuál es la orientación que se le dará en el país.

Instructor de FIFA explica cómo se aplicará el VAR en Costa Rica

“El VAR tiene dos cosas, una es la tecnología y otra es la interpretación. La interpretación será la que tiene la FIFA, y Horacio Elizondo ha sido enfático en que su interpretación y su línea es la misma.

“En la tecnología tienen que mirar la infraestructura en los estadios, porque en algún momento dado no puede haber una cámara por la estructura que tiene el estadio, o no se pueden colocar ciertas cámaras en ciertos ángulos, o se puede perder una jugada porque no estaba la cámara en el lugar, y tenemos que acostumbrarnos a ello, pues esa es la filosofía que hace la FIFA”, destacó.

LEA MÁS: Conozca los detalles secretos dentro de una sala VAR que no se ven por televisión

Ruiz resaltó que Costa Rica sea la tercera liga de Concacaf en contar con el VAR, sumados solo a Estados Unidos y México, lo que marca un hito a nivel de Uncaf, al ser el único país de Centroamérica en contar con la herramienta.

El VAR en Costa Rica se operará como lo hacen en las ligas más importantes del mundo. Foto: Albert Marín para La Teja. (Albert Marín)

“El arbitraje debe ir con la evolución que tiene el fútbol y eso es lo que está haciendo Costa Rica, evolucionando”, añadió.