Elías Aguilar comentó porqué salió tan incómodo del empate entre Herediano y Cartaginés

Elías Aguilar puso el 1-1 ante el Cartaginés para el Herediano. (JOHN DURAN)

Regalar un tiempo, jugar un partido bien y otro más o menos, desconcentrarse en momentos vitales son solo algunos de los detalles que dejaron a Elías Aguilar molesto por lo que hace Herediano.

El empate a uno ante Cartaginés dejó al diez florense malo, se le notaba y lo dijo en varias ocasiones en la entrevista que dio al finalizar el partido a FUTV.

“Creo que tenemos que ser un poco más congruentes con lo que nos estamos jugando (el liderato), con lo que estamos haciendo, porque no fue de la mano, creo que en el segundo tiempo se vio un cambio de actitud, pero estamos luchando el primer lugar, estamos en casa, eran tres puntos supervaliosos que no podíamos dejar.

“Respetamos a Cartago, pero el segundo tiempo lo hicimos muy bien, pero no podemos regalar, lo que pasó en el primer tiempo, no nos encontramos, no jugamos entre líneas, por ahí es adonde nos costó, ya en el segundo tiempo ellos se defienden bien, encontramos el gol, pero queríamos ganar”, manifestó.

Para Elías, si quieren mantener el primer lugar, el nivel del equipo tiene que ser más parejo y no dar las ventajas que han dado en jornadas pasadas.

“Lo dijimos ahorita que nos reunimos al final del partido, tenemos que ser más conscientes todos con lo que nos estamos jugando, nos quedan cinco finales que hay que disputarlas al máximo, no podemos perder, pero no podemos ir que un juego sí, el otro ahí a ver qué pasa; si queremos pelear por el título tenemos que hacer partidos perfectos y por ahí un poco de actitud en el primer tiempo no nos puede volver a pasar”, tiró de manera autocrítica Elías.