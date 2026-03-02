Empate entre San Carlos y Cartaginés dejó a Saprissa y Herediano como los más contentos

Cartaginés y San Carlos igualaron en una noche que el más beneficiado fue Saprissa. (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)

Cartaginés y San Carlos empataron a uno este domingo, un juego que definía mucho en la parte alta de la tabla, el ganador sería segundo lugar, mientras que la igualada le hizo el juego al Saprissa para quedarse con el subliderato y que Herediano ensanchara su ventaja como líder.

Para los blanquiazules ir a Ciudad Quesada en estas circunstancias era una visita durísima ante un rival en gran forma que sumaba cuatro victorias al hilo en su casa.

Desde el pitazo inicial del árbitro Cristopher Ramírez se notaba que ambos tenían claro lo que había en medio, especialmente los norteños, con un partido de mucho roce, fricción, de esos de “meter pata”, en el que hasta la afición metió presión de principio a fin.

La presión se notó también en los errores, como el que regaló Emmanuel Brenes cuando lo apretó Osvaldo Rojas en salida; le robó el balón, se la puso a Kenneth Cerdas y este luego se la dejó a Jorman Aguilar, que definió con mucha calidad.

El canalero se quitó a Fernán Faerron con un gran drible, lo dejó “viendo para el ciprés” y remató de zurda; Kevin Briceño apenas pudo seguir la trayectoria de la bola cuando se colaba en la esquina a los 30 minutos.

Otra muestra de esa presión fue cómo le cayeron a Faerron desde el arranque, provocando su enojo y tratando de sacarlo de casillas, aprovechando la mala fama que, lastimosamente para él, lo persigue.

Fernán Faerron se fue expulsado este domingo y no jugará ante Alajuelense el martes. (shu/German Méndez, Prensa San Carlos)

Injusto o no, es algo con lo que el defensor tiene que lidiar y saber manejar, porque cuando se la deja fácil al rival, como este domingo, resta más de lo que suma.

En esta ocasión, se fue a las duchas tras ver la tarjeta amarilla dos veces en diez minutos: la primera a los 40′ y la segunda a los cinco minutos del tiempo de reposición del primer tiempo.

A lo largo de casi toda la etapa inicial, el zaguero anduvo cerca de la polémica, discutiendo constantemente con rivales, por lo que hasta el cuerpo técnico de Amarini Villatoro le había pedido que le bajara al asunto.

Según Henry Bejarano, analista arbitral de La Teja, la expulsión no fue correcta y criticó el trabajo del réferi, dado que para él la primera amarilla fue injusta.

Con diez hombres todo el segundo tiempo, Cartaginés jugó atrás, tratando de cerrar espacios y buscando el empate en alguna que le quedara; eso pasó a los 58 minutos.

Luis Flores tiró un centro “a la olla” desde tres cuartos de cancha, a la guerra, a ver qué pescaba. El defensor norteño Pablo Fonseca la quiso despejar de cabeza, pero la dejó muy corta; la bola le quedó servida a Cristopher Núñez, quien “mató” con zurda frente al arco.

Luego, San Carlos “pulseó” el 2-1 de diversas formas, pero las buenas intervenciones de Briceño, sumadas a una que otra caída del meta para quemar tiempo, ayudaron para que al final se llevaran un punto del norte, pese a tener que ceder el segundo lugar de la tabla.