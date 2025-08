En Alajuelense fueron muy sinceros sobre qué pasa con Manjrekar James y los planes con él

Manjrekar James se entrena apartado de sus compañeros en Liga Deportiva Alajuelense. (Fanny Tayver Marín/La Nación)

En Alajuelense fueron muy sinceros al hablar del caso del defensor Manjrekar James, por qué está entrenado por aparte y si esto pudiera significar que dejará el club.

León Weinstok, directivo rojinegro, explicó que podría haber una posibilidad que el canadiense se marche, por lo que no quieren arriesgarse mucho al respecto.

LEA MÁS: Machillo Ramírez sorprende con una inesperada decisión para debutar en Copa Centroamericana

“Más que no estar en planes, puede ser que esté en negociaciones o conversaciones con otros equipos que, nuevamente, no están concretos y puede ser que se den o no, pero sería un muy mal momento para que él tenga algún infortunio, entonces por eso se trata así el caso. Por ejemplo, que no estoy garantizando nada, a como puede ser que haya una salida mañana, puede ser que se caiga y mañana entrene con el grupo.

“Hoy es un jugador del club y si en su posición hubiera una carencia, él estaría a las órdenes. Más bien es por un tema de transparencia que no tuvimos inconvenientes en compartir imágenes en los que se ve trabajando aparte, pero no es que eso confima una salida, porque con el mercado abierto, cualquier cosa puede ocurrir”, explicó el manudo en radio Columbia antes del juego con Plaza Amador.

LEA MÁS: Alajuelense toma contundente decisión sobre uno de sus extranjeros

Weinstok afirmó que en el momento que ya haya algo en firme, lo comunicarán.

“Acá, cuando hay decisiones concretas y decididas, es cuando se comunican oficialmente; ahora el mercado está abierto, en el sentido de salidas y llegadas, fluctúa mucho lo que pueda ocurrir. Si bien ya empezó el torneo nacional y la Copa Centroamericana, la planilla puede tener ajustes y darse movimientos, pero todavía no podemos confirmar nada, en eso está enfocado Carlos Vela, gerente deportivo”, destacó.

LEA MÁS: Machillo Ramírez fue muy sincero al hablar sobre si quiere más refuerzos en ofensiva para Alajuelense