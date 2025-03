En Alajuelense hablan sobre la millonada que se llevarían si van al Mundial de Clubes

Joseph Joseph comentó que no tiene oficialidad sobre el monto que les darían por ir al Mundial de Clubes. (Rafael Pacheco Granados)

Si Alajuelense logra meterse al Mundial de Clubes 2025 se llevaría un botín tremendo con la millonada que FIFA le daría solo por disputar el certamen que se realizará en junio y julio en los Estados Unidos.

La cantidad de plata quel podrían dar a los manudos la FIFA no la ha hecho oficial, pero se habla que serían unos 30 millones de euros, lo que significa unos 16. 200 millones de colones, demasiado para el medio nacional.

Al consultar a Joseph Joseph, presidente rojinegro, sobre estas cifras y premio, no soltó mucha prenda al decir que a ellos no los han notificado al respecto de nada.

“La verdad es que se ha hablado de muchas cifras y no tenemos ningún comunicado de la cifra que es, se ha hablado de cantidades enormes que no sé si son ciertas o no, nosotros estamos enfocados en la parte administrativa y legal que es lo que nos corresponde ahora, en su momento se comunicarán esos detalles”, indicó a La Teja.

Obtener esos montos podría cambiar la vida de la institución en muchos aspectos, un detalle que sin duda se recordaría siempre de su administración.

“Más que para mí, lo importante es para la Liga, para el club, es algo que por supuesto nos puede ayudar mucho para el futuro del club en muchos aspectos, por ese lado es que estamos concentrados de lograr eso”, añadió.

Otra ganancia que desde ya están obteniendo los manudos es la exposición a nivel internacional, un detalle que afirma sí es muy positivo para la institución y a nivel marca los está haciendo llegar a fronteras insospechadas.

“Tenemos un sentimiento de satisfacción por esa primer batalla ganada, pero eso hay que dejarlo muy claro, es solo una primera batalla ganada, pero no es el objetivo final que tenemos como club”, destacó.