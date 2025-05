En Alajuelense respondieron tirando fuego a las quejas de Saprissa en contra del arbitraje

Juan Carlos Rojas, presidente del Saprissa, afirma que los árbitros la tienen contra su equipoo. (Albert Marín/Unafut presenta a los nuevos miembros de esa organización.)

En Liga Deportiva Alajuelense reaccionaron ante las quejas que ha dado la dirigencia del Saprissa sobre el arbitraje en las últimas jornadas en las que afirman los ha perjudicado.

Los manudos calificaron de campaña y presión la actitud que han tomado en el Monstruo para tratar de condicionar de esa manera el trabajo de los silbateros.

Juan Carlos Rojas y Gustavo Chinchilla, presidente y gerente general de los morados, indicaron que en la mejenga de este domingo ante Alajuelense Hugo Cruz y el VAR dejaron de revisar jugadas importantes que hubiesen cambiado el juego como un codazo a Joseph Mora de parte de Creichel Pérez.

La Teja buscó a Marco Vásquez, vocero de la junta directiva eriza, e indicó que el problema con las quejas de los tibaseños es que solo contaron una parte de la historia.

Marco Vásquez afirma que en Saprissa están haciendo una campaña para presionar al arbitraje. (Lilly Arce Robles.)

“Saprissa nos está acostumbrando a montar campañas mediáticas en las últimas semanas contra el arbitraje. Andan buscando los medios para de alguna forma condicionar o incidir en los árbitros.

“El arbitraje del clásico me parece que tanto Gustavo como con don Juan Carlos omiten algunas cosas importantes, por ejemplo, el primer gol de Saprissa nace de una jugada en la que no hay foul a Mariano Torres, después, el 3-3 nace de una asistencia de un jugador que no debía estar en el campo como lo es Kendall Waston.

“Kendall en una jugada en el área le mete un golpe a Joshua Navarro sin disputa de balón, en esa jugada entra el gol de la Liga, por lo que a pesar de la ventaja por el gol, Kendall debió haber sido amonestrado como mínimo por que sumado al penal que también ameritaba amarilla, debió irse expulsado, sin embargo se mantuvo y dio esa asistencia”.

En Saprissa quedaron disconformes con la actuación de Hugo Cruz en la final ante Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para Vásquez, si Rojas habla de arbitraje debería mencionar todos los errores en el partido, no solo los que fueron en contra, también los que les favorecen.

“Al final lo que hacen es hacer una campaña, andar buscando los medios para que los entrevisten y seguirse quejando del arbitraje. Es una estrategia muy común de querer incidir para los partidos que siguen. Creo que el VAR nos has afectado a todos, tanto a favor como en contra.

“Don Juan Carlos dice que en los últimos dos meses han habido como seis jugadas que los ha afectado. Nosotros solo en los partidos contra Puntarenas FC identificamos siete. Nosotros pudimos haber hecho una campaña como la que ellos están haciendo; sin embargo, el único que salió hablando del tema una sola vez fue don Joseph y no se tocó más. Nosotros no hacemos campañas ni andamos buscando medios”, destacó.

