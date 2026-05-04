En Cartaginés defienden a Cristopher Núñez por una situación que los tiene cansados

El reclamo cartaginés es claro, a Cristopher Núñez lo pegan bastante y le pitan pocas faltas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los jugadores del Cartaginés salieron molestos tras la derrota 1-0 ante el Herediano por diversos motivos; uno de ellos tiene que ver con su capitán Cristopher Núñez y la forma en la que, aseguran, fue tratado este sábado.

Los brumosos dicen que al 10 lo tuvieron a mecate corto y reclaman que lo pegan una y otra vez, pero que los réferis no pitan las faltas que le cometen.

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Afición también reclamó: “A Michi le dan sin parar”

De hecho, en las gradas del Fello Meza, este sábado, ese fue uno de los principales reclamos de los aficionados, quienes se quejaron de que a Michi -apodo del futbolista- le pasaban dando y dando.

Marcelo Pereira señala a los árbitros y pide proteger al talento

Los compañeros de Núñez consideran que es una situación evidente. Uno que lo sacó a relucir fue Marcelo Pereira, a quien le consultaron sobre la labor de Juan Gabriel Calderón en la ida de las semifinales.

Chelo considera que es repetido que al diez lo frenan con mucho juego brusco y que los árbitros deberían ponerle un alto a eso para proteger a los jugadores talentosos.

“Por el bien del espectáculo se debería cuidar al jugador talentoso, al que sabe manejar la bola, pero no se hace así y jugadores como Michi tienen que aguantar esto y no pasa nada”, criticó el zaguero catracho.

Según las estadísticas del sitio web Sofascore, durante el vigente torneo, Núñez recibe un promedio de 2,6 faltas por juego.

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Carlos Barahona: “hay faltas claras que no se pitan”

Carlos Barahona, otro defensor de la Vieja Metrópoli, considera que es un asunto que sí es más que evidente y del que se actúa muy poco.

“Es un jugador que tiene mucho la bola y, si tiene tanto la bola, lo van a patear bastante. Hay jugadas que claramente son amarilla o falta y no se pitan; hay otras que uno sabe que el fútbol es de ir fuerte, pero en eso se saca.

“Hay muchas jugadas que uno ve y dice: ‘Si eso fuera al revés, nos sacan roja’. Eso ha pasado mucho en el torneo, pero Michi, al ser un jugador que tiene tanto la bola, siempre lo van a golpear bastante”, opinó.

Comparación inevitable: ¿Se protege igual que a otras figuras del torneo?

¿Lo cuidan igual que a otros en su posición como Mariano Torres o Elías Aguilar? Es otra consulta que le hicimos.

“No a todo jugador se trata igual, hay jugadores que son más experimentados u otros que claramente los van a cuidar más, por tener tanto recorrido acá en Costa Rica, pero al final ellos tienen al suyo, nosotros al nuestro y los partidos se ganan por detalles”.