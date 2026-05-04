En Cartaginés defienden a Cristopher Núñez por una situación que los tiene cansados

Los jugadores del Cartaginés salieron molestos tras la derrota 1-0 ante el Herediano por diversos motivos; uno de ellos tiene que ver con su capitán Cristopher Núñez y la forma en la que, aseguran, fue tratado este sábado.
Los brumosos dicen que al 10 lo tuvieron a mecate corto y reclaman que lo pegan una y otra vez, pero que los réferis no pitan las faltas que le cometen.
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Afición también reclamó: “A Michi le dan sin parar”
De hecho, en las gradas del Fello Meza, este sábado, ese fue uno de los principales reclamos de los aficionados, quienes se quejaron de que a Michi -apodo del futbolista- le pasaban dando y dando.
Marcelo Pereira señala a los árbitros y pide proteger al talento
Los compañeros de Núñez consideran que es una situación evidente. Uno que lo sacó a relucir fue Marcelo Pereira, a quien le consultaron sobre la labor de Juan Gabriel Calderón en la ida de las semifinales.
Chelo considera que es repetido que al diez lo frenan con mucho juego brusco y que los árbitros deberían ponerle un alto a eso para proteger a los jugadores talentosos.
“Por el bien del espectáculo se debería cuidar al jugador talentoso, al que sabe manejar la bola, pero no se hace así y jugadores como Michi tienen que aguantar esto y no pasa nada”, criticó el zaguero catracho.
Según las estadísticas del sitio web Sofascore, durante el vigente torneo, Núñez recibe un promedio de 2,6 faltas por juego.
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Carlos Barahona: “hay faltas claras que no se pitan”
Carlos Barahona, otro defensor de la Vieja Metrópoli, considera que es un asunto que sí es más que evidente y del que se actúa muy poco.
“Es un jugador que tiene mucho la bola y, si tiene tanto la bola, lo van a patear bastante. Hay jugadas que claramente son amarilla o falta y no se pitan; hay otras que uno sabe que el fútbol es de ir fuerte, pero en eso se saca.
“Hay muchas jugadas que uno ve y dice: ‘Si eso fuera al revés, nos sacan roja’. Eso ha pasado mucho en el torneo, pero Michi, al ser un jugador que tiene tanto la bola, siempre lo van a golpear bastante”, opinó.
Comparación inevitable: ¿Se protege igual que a otras figuras del torneo?
¿Lo cuidan igual que a otros en su posición como Mariano Torres o Elías Aguilar? Es otra consulta que le hicimos.
“No a todo jugador se trata igual, hay jugadores que son más experimentados u otros que claramente los van a cuidar más, por tener tanto recorrido acá en Costa Rica, pero al final ellos tienen al suyo, nosotros al nuestro y los partidos se ganan por detalles”.