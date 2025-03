En Puntarenas FC la final de Copa les dejó un sinsabor por el que no se quedaron callados ante Alajuelense

César Alpizar, técnico de Puntarenas FC, le tiró duro a Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La final del Torneo de Copa entre Puntarenas FC y Alajuelense dejó un sinsabor grande y una queja en el cuadro chuchequero, por lo que no les tembló la voz para señalar que los manudos aplicaron “un antifútbol” y tácticas con las que salieron chivas.

El presidente Héctor Trejos y el técnico César Alpízar cuestionaron que hace unos meses en la Liga se quejaban por los equipos que llegaban a perder tiempo, a tirarse o cortar un partido para buscar un resultado y ahora lo aplicaron como si nada.

“Un poquito consternado, no por el resultado, sino por ver a un equipo grande jugar al antifútbol. ¿Cuántos minutos perdieron?, ¿cómo terminaron? Haciéndose los lesionados, yo no esperaba nunca que la Liga viniera a hacer eso. Nosotros venimos a jugar fútbol, no a otra cosa. Cuando ellos vieron que metimos el equipo pesado en el segundo tiempo, lo que hicieron fue tirarse al suelo y empezar a perder tiempo”, comentó Trejos.

El entrenador secundó a su presidente en las críticas de lo que consideran hizo la Liga.

“Queda un sinsabor, porque es interesante cómo una herramienta que era antifútbol, ahora terminaron tirando la bola para arriba, perdiendo tiempo. Ahora sí es una herramienta. No me gustó que la Liga terminara así, porque es antifútbol. Nosotros intentamos proponer, me siento orgulloso de mi equipo”, dijo el DT.

En la acera del frente no le dieron mucha bola a los reclamos. Alexandre Guimaraes no quiso referirse al tema al decir “sin comentarios” y el presidente Joseph Joseph, ante consulta de La Teja, también le bajó al piso.

“No hablé con don Héctor, a quien considero mi amigo, pero bueno, hubo un par de lesionados que salieron del campo por ese motivo. En ningún momento vi que estuviéramos perdiendo el tiempo”, comentó.

Al final, perdiendo el tiempo o no, la copa se fue para Alajuela y no hay vuelta de hoja, como cuando la Liga reclamó lo mismo y el campeonato acabó en Heredia.