En Saprissa ya tomaron una decisión con Vladimir Quesada como entrenador

Vladimir Quesada dejó la sub-15 de Saprissa por diferencias con el director de divisiones menores, Luis Tornadijo. (JOHN DURAN)

La polémica suscitada entre Vladimir Quesada y Luis Tornadijo, director de divisiones menores del Saprissa tuvo como desenlace la salida del técnico del equipo sub-15 de la institución.

La Teja confirmó con una fuente confiable que al entrenador lo retiraron de esa división, pero que al menos de momento, seguiría formando parte de la institución, pues no fue despedido del club, sino que solo lo sacaron de ese puesto.

La situación es la misma que enfrentó Vla en octubre del 2024 cuando fue cesado del primer equipo por malos resultados y a la semana lo colocaron junto a los chamacos de la 15, puesto en el que estuvo menos de cuatro meses. Ahora queda ver qué harán con él si a la larga permanece en la institución.

El caso ha generado muchísimos comentarios, porque Quesada lo que pidió fue mejores condiciones para los chicos, tanto con más sesiones de entrenamiento como implementos médicos por cualquier emergencia, con lo que no le dieron bola de parte de su superior cuando le hizo el señalamiento y le dijo que eso es lo que había y punto.

La respuesta molestó mucho al entrenador y habría generado una fuerte discusión entre ambos, el español le habría dicho que si no le gustaban las cosas que se fuera a lo que Quesada habría pedido que lo despidieran porque él no pensaba renunciar. Este miércoles Vla no se presentó al entrenamiento con los chamacos.

Luis Tornadijo (de blanco) tuvo una fuerte discusión con Vladimir Quesada y el técnico al final dejó su puesto.

A lo interno de la sub-15 Vladi tenía el respaldo de los padres de familia y los muchachos, pero tras la discusión con Tornadijo el asunto no tuvo vuelta atrás y decidieron sacarlo.