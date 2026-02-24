Enrique Osses apareció y habló sobre las tomas de televisión para el VAR tras el clásico

Enrique Osses habló sobre la independica de las tomas arbitrales con la televisión. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje, apareció este martes luego de las grandes polémicas en el clásico para aclarar algunos puntos importantes.

VAR no depende de la señal de televisión

Una de las primeras cosas que aclaró el chileno fue la independencia de las imágenes en las que se apoya el VAR para tomar decisiones respecto a las que realizan las televisoras.

Osses afirma que ellos no se apoyan en lo que la gente ve por televisión para tomar decisiones, sino en la transmisión propia que ellos generan, por lo que señalar a cualquier canal por eso no es procedente.

Por eso si alguien ve una toma en televisión o externa a una transmisión, si los árbitros del VAR no tienen esa toma, no se considerará de ninguna forma.

“El partido puede que se desarrolle con diferente cantidad de tomas, por ejemplo, el estadio de Saprissa o la Liga se juegan con ocho o diez cámaras por partido, yo tengo esas ocho o diez cámaras, si el partido se juega con 14, entonces yo tengo esas 14.

“Yo quiero descartar tajantamente y claramente, que exista algún tipo de injerencia de cualquier tipo de las televisoras durante el desarrollo de un partido o las decisiones que tengan que ver con el VAR. El VAR puede fallar, acertar o generar situaciones polémicas, pero todas esas situaciones que pueda generar son responsabilidad nuestra solamente. Nadie más mete la mano, eso me gustaría dejarlo claro”, expresó en entrevista en Teletica Radio este martes.

En el VAR tienen sus propias cámaras para seguir los juegos. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

La jugada del penal a Alajuelense

Durante su intervención, Enrique fue claro que si un canal quiere pasar o no una toma, no es algo que los perjudique a ellos para tomar decisiones como, por ejemplo, en la polémica del penal que no se pitó a favor de Alajuelense al cierre del clásico.

“Yo no dependo de la televisión para ver las imágenes, no es así, yo esa imagen la vi desde siempre, no se repitió en la televisión porque el director televisión decidió no repetirla, pero yo siempre la tuve y siempre pudimos verla de forma normal”, aseguró.

Luego de decir eso, Gustavo López, periodista del espacio, interrumpió al chileno para hacerle una corrección y aclarar que no fue que el canal decidió no transmitir la imagen, sino que pensaban que el partido había terminado.

“No fue que el canal decidió no repetirla, sino que pensábamos que era el final del partido, incluso, cuando se termina el partido en las entrevistas flash, se repite la jugada”, se apresuró a decir López.

Ante la aclaración, Osses replicó que el asunto es que el 50% de la gente que se siente perjudicada no piensa eso.

“La gente va a pensar que no quieren transmitirla, entonces por eso lo digo, yo sé que los directores de televisión tienen sus tiempos de prioridades, por esa situación”, agregó.

Sobre esta jugada, no adelantó por completo su criterio, a la espera de la explicación de los audios del VAR, pero dijo que es una jugada muy subjetiva y por lo que indicó se entiende que para él no era penal.

El criterio del VAR: certeza absoluta o no intervenir

Osses afirmó, además, que el VAR para involucrarse debe tener absoluta certeza de lo que ve y dirá; si está 50/50 es mejor no hacerlo.

Hay que estar absolutamente seguro de lo que ven en sus propias imágenes, recalcó, dejando claro que el criterio es intervenir solo cuando exista una evidencia clara y concluyente.