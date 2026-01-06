Enrique Osses revela los cinco puntos clave que trabaja con los árbitros para el Clausura 2026

Enrique Osses, presidente de la Comisión de Arbitraje de la Fedefútbol, habló este lunes ante los medios para explicar cómo se han preparado los árbitros de cara al arranque del Clausura 2025, un tema que siempre genera atención y debate en el fútbol nacional.

El dirigente chileno detalló los ejes de trabajo que se han venido reforzando durante la pretemporada arbitral y fue claro en que existe un método estructurado y repetido en cada torneo.

Enrique Osses explicó cómo han trabajado los árbitros en la pretemporada arbitral. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Cinco puntos clave en la preparación arbitral

Osses explicó que el trabajo se centra en cinco grandes tópicos, los cuales se revisan tanto en pretemporada como en sesiones semanales de retroalimentación, dedicando dos horas específicas a cada uno.

“Nosotros evaluamos cinco grandes tópicos, que conversamos en todas las pretemporadas y sesiones de retroalimentación semanales, dedicamos dos horas a cada tópico que tiene que ver con diversas situaciones”, explicó.

Los aspectos trabajados son:

Manos

Incidentes dentro del área penal

Fuera de juego en sus diferentes variantes

Faltas tácticas

Disputas y entradas sancionables con tarjeta amarilla o roja

Errores sí, dolo no: el mensaje de Osses

Los arbitros estuvieron concentrados en la Federacion Costarricense de Futbol (Prensa Fedefutbol/Prensa Fedefutbol)

El presidente de arbitraje fue enfático en que el error forma parte del arbitraje, pero dejó claro que no existe mala intención ni favoritismos.

“Pueden haber errores, como evidentemente lo reconocemos a través de los audios que transparentamos a los medios, para verificar que no existen trampas ni tendencias para favorecer o perjudicar a ningún equipo”, afirmó.

Osses añadió que las decisiones arbitrales responden a criterios técnicos, que pueden ser acertados o no, pero nunca a intereses ocultos.

“Hemos reconocido errores y a partir de eso hacemos una genuina autocrítica para determinar qué camino seguir, junto a una evaluación física y técnica, porque la competencia de primera división cada vez es más reñida”, señaló.

Datos que dejan buenas sensaciones en la Fedefútbol

La Fedefútbol también compartió cifras que respaldan el trabajo realizado durante estas semanas de preparación.

40 árbitros participaron en un proceso integral.

participaron en un proceso integral. Se realizaron capacitaciones técnicas , trabajos específicos en cancha y pruebas físicas .

, trabajos específicos en cancha y . El 97,5 % de los árbitros superó con éxito las pruebas físicas, un dato que calificaron como altamente positivo.

Así continúa la pretemporada arbitral

El proceso aún no finaliza y seguirá dividido por categorías: