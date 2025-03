Entrenador de porteros de Alajuelense habló sobre la salida de Leonel Moreira y por qué llegó Washington Ortega

Diego Cejas es el preparador de arqueros de Alajuelense desde junio del 2023. (Sergio Alvarado/Sergio Alvarado)

Diego Cejas es el preparador de arqueros de Alajuelense. Es un personaje con un perfil bajo, tranquilo. Una muestra de eso es que lleva casi dos años en el club y se habla poco de él; no es de dar mucha nota ni figurar, pero le dio un giro a un puesto que, en otros momentos, fue muy cuestionado.

El argentino llegó a Alajuelense en junio del 2023, por sus manos pasaron metas como Leonel Moreira, Miguel Ajú y, actualmente, cuenta con el uruguayo Washington Ortega y el joven Byron Mora.

“Washi” ha generado buenos comentarios en Costa Rica y, sin duda, uno de los que opinó y dio su visto bueno para contar con él fue el che, quien nos contó qué vio más allá de las condiciones futbolísticas y qué ha demostrado en el marco.

¿Cómo ha sido su estancia en este tiempo en Costa Rica?

La verdad es que de maravilla, estoy contento, muy feliz acá, no solamente en el club, sino en el país. El tiempo pasado acá ha sido excelente, más allá de los altibajos deportivos que existen en cualquier lado. En cuestión deportiva y humana, estoy muy contento.

Al inicio de esta temporada se hace un cambio importante, un giro de timón, al dejar ir a Leo y traer a Washington.

¿Cómo evalúa el cambio y por qué se da la variante?

Yo creo que la llegada de Washington ha sido totalmente positiva, como la fue la de Leo en su momento. No tengo nada que decir de Leo como profesional, mucho menos como persona, lo mismo de Washington. Creo que el arco siempre estuvo bien, opiniones más o menos, pero en eso creo que siempre hemos estado bien

Washington ha generado muchos comentarios positivos, no solo por sus condiciones deportivas, sino que le destacan otras cosas como liderazgo y colmillo, que, como lo mostró en la final de Copa, sabe jugar momentos apremiantes. ¿Cómo lo ve?

Claro, cada quien gestiona la manera de defender el arco diferente. No todos defendemos el arco de manera parecida. Algunos atajando, otros manejando el partido, otros cubriendo mejor los espacios. Entonces, creo que la gestión de Washington tiene un poco que ver con eso, ayuda bastante, es dueño de un liderazgo bastante considerable. Yo creo que hasta ahora todo ha ido muy bien.

Para Diego Cejas el cambio de Leonel Moreira por Washington Ortega fue muy positivo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Cuando lo conoció, ¿le llamó la atención eso? ¿Lo destacó como una de sus principales esa manera de ser y liderazgo?

Sí, y también las charlas que tuvimos nosotros en el día a día cuando empezamos. Al final de cuentas, esto es una relación cercana, el entrenador de arqueros con el arquero. El tema de la confianza es muy importante y dejar en claro los parámetros que se necesitan y los que se pueden mejorar.

En esa charla tuvimos bastantes puntos en común; sobre todo, yo le hice saber que el tema del liderazgo, el manejo del partido, la defensa de los espacios son clave. Sobre todo con un equipo como el de nosotros que casi siempre está atacando. Y los espacios que hay atrás de la línea defensiva son un poco grandes.

Los aficionados manudos han señalado también un cambio en el arco manudo, han visto arqueros más seguros, con mejora en el juego aéreo, en salidas. ¿Qué ha venido a hacer don Diego? ¿Cuál es el sello que vino a imprimir?

“Siempre he creído en el trabajo honesto y serio, en la base fundamental de todo. ¿A qué me refiero? La intensidad y la frecuencia del trabajo deben ser siempre las mismas. Creo que en parte el secreto ha sido eso, trabajar siempre, a pesar de que el equipo tiene mucha competencia, viaja mucho y, a veces, las cargas son difíciles de manejar, pero creo que hemos llegado a ese acuerdo con el arquero de trabajar siempre. Desde mi punto de vista, ¿en qué se basa mi metodología? En una colaboración. Yo no concibo que el arquero defienda el arco de manera individual.

La línea defensiva es parte clave de que él pueda irse con el arco en cero. Me aboco mucho, sobre todo a la defensa de los espacios que tienen que ver con el juego aéreo, pero bueno, creo que nos han dado las facilidades para que los resultados también se den.

Uno sí ha visto cambios en el trabajo y el estilo, en detalles como seguridad, ¿siente que ha cambiado eso?

El pasado yo no lo miro. Yo miro de cuando llegué para adelante. ¿En qué confío yo? En el trabajo diario, el trabajo fundamentado, ¿no? Obviamente, la relación que eso tiene con la competencia es importante, pero el trabajo es lo que nos ha dado frutos.

Diego Cejas defiende que con Bayron Mora hay que llevar un proceso para que crezca como portero en Alajuelense. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

¿Qué decir de Bayron Mora? Arrancó como titular el campeonato y se le tiene mucha fe a lo interno...

Bayron me parece una promesa seria del fútbol costarricense. Es un tipo que, debajo del arco, tiene unas cualidades descomunales, se está formando. Obviamente, él tiene claro cuáles son sus objetivos dentro de él, porque el arco de la Liga también merece un proceso, ¿no? Y hay que tener cuidado para llevarlo, porque hay que tener un poco de mano izquierda, ya que es un arquero joven y bueno, pero hay que cuidar su proceso, ¿no? Darle el lugar y el momento justos.

¿Ahí es donde personas como usted tienen que saber cómo llevarlos?

Fue una de mis preocupaciones al momento que él empezó jugando. Yo hablaba con él que tuviera claro que es parte de un proceso. Este arco requiere de muchas cosas, entre ellas la experiencia, el rodaje, el cual él lo va a ir teniendo.

Para mí es un proyecto futuro de la Liga muy importante; realmente, hemos logrado que él siga trabajando, siga consciente de lo que se busca con él y creo que el día a día lo demuestra