Torneo Nacional

Equipo de primera división se adelanta a los demás y anuncia una limpia tras quedar eliminado del Clausura 2026

Equipos se empiezan a mover tras terminar su participación en el Clausura 2026 y hacer espacio en su planilla

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Por Sergio Alvarado

El Municipal Pérez Zeledón es el primer plantel de la primera división en Costa Rica que anunció una limpia en su planilla tras quedar eliminado del Clausura 2026.

Los Guerreros del Sur hicieron oficial este lunes la salida de seis jugadores tras quedar penúltimos del certamen con 14 puntos, en un mal torneo de su parte.

El club informó la salida de Gustavo Méndez, Luis Loroña, Rodrigo Garita, José Guillermo Mora, Jefferson Rivera y el salvadoreño Adán Clímaco.

Los sureños están a la espera de nombrar entrenador para el próximo certamen, así como los nuevos fichajes con los que contarán.

Alajuelense vs. PZ
José Guillermo Mora es uno de los jugadores que abandona el Municipal Pérez Zeledóon. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)
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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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