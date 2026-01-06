Torneo Nacional

Erick Lonis confirmó el motivo detrás de la contratación de Minor Álvarez

Erick Lonis confirmó que ya fichó un jugador más en el Saprissa

EscucharEscuchar
Por Sergio Alvarado

Erick Lonis, director deportivo del Saprissa, confirmó este martes por la mañana la contratación del arquero Minor Álvarez en la institución.

Saprissa ya firmó contrato con Minor Álvarez

Minor Álvarez volvió al Saprissa, club con el que se formó en Costa Rica (Rafael Pacheco Granados)

En declaraciones a Tigo Sports, el dirigente comentó que ya firmaron el contrato con el portero de 36 años y se incorporará a los entrenamientos.

Ya firmamos contrato con él ayer y les voy a explicar lo que ha pasado. Nosotros tenemos cierta escasez de arqueros y los de nivel están contratados y con muy buenos salarios, entonces había que hacer un scouting a nivel nacional, cuáles podían venir y en disposición de venir”, comentó.

Los morados aún no muestran un arte oficial o una confirmación en sus redes sociales, pese a que su dirigencia ya lo confirmó.

Álvarez competirá con los jóvenes Abraham Madriz e Isaac Alfaro en el arco tibaseño.

Conferencia de prensa y presentación de Erick Lonis y Mauricio Villalobos en Deportivo Saprissa / Foto John Durán
Erick Lonis confirmó la llegada de Minor Álvarez a Saprissa (JOHN DURAN/John Durán)

Lonis afirma que cualquier elección hubiera sido criticada

Lonis afirmó que la elección del arquero sería criticada cualquiera que está fuera.

“Cualquier portero que hubiera traído acá lo hubieran cuestionado y le voy a poner un ejemplo, usted trae a Keylor (Navas) y la gente va a decir ‘¿Cómo va a traer un portero que ya va a cumplir 40 años?, le va a quitar el espacio a los jóvenes.

“Usted trae a Anthony Walker, que lo tuvimos en el radar, y la gente hubiera dicho. ¿Cómo va a venir un portero que no juega en Herediano? Porqué le va a quitar el campo a otros que son mejores", comentó.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Erick LonisSaprissaMinor Álvarez
Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.