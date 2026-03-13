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Especialidad de la casa: Apelación libra a Alajuelense de pagar los daños al camerino del Lito Pérez

Tribunal disciplinario comunicó decisión final que tomó luego de sanción que le clavaron a Alajuelense por lavatorio del Lito Pérez

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Por Sergio Alvarado
Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense.
Estos fueron los daños reportados por Puntarenas FC en el camerino de visita del 'Lito' Pérez tras el partido contra Liga Deportiva Alajuelense. (Cortesía/Cortesía)

El Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol dio un giro que sorprendió a muchos este viernes cuando anunció que retiró una polémica sanción a Alajuelense tras la apelación eriza.

A los manudos los multaron hace más de ocho días por los daños que habrían cometido a un lavatorio en el estadio Lito Pérez de Puntarenas, hecho que se hizo muy mediático y que en un inicio en el club dijeron que se comprometieron a solucionar.

Luego, el club cambió la versión se desligó de su responsabilidad y apeló la sanción al considerar que el lavatorio ya estaba dañado y lo sucedido fue un accidente.

La apelación pegó para los manudos y el Tribunal indicó porqué quitó el castigo.

“Dicha sanción establecía una multa de ₡525.000 y, además, ordenaba a la institución reparar los daños y perjuicios en que incurriera Puntarenas FC en un plazo de un mes contra la respectiva factura, todo esto de acuerdo con el artículo 37 inciso 4 del Reglamento Disciplinario.

“Tras el análisis del Tribunal Disciplinario a los argumentos presentados por el club alajuelense en el recurso de revocatoria, el Tribunal determinó acoger la gestión planteada, lo que dejó sin efecto la sanción previamente impuesta”, indicaron,

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Sergio Alvarado

Sergio Alvarado

Periodista de La Teja, especializado en deportes. Graduado de la Universidad Internacional de las Américas.

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