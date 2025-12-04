Esta es la alineación de Alajuelense ante Xelajú para ir por el tricampeonato de la Copa Centroamericana

Alajuelense se enfrentará este miércoles a las 8 p.m., ante el Xelajú de Guatemala, en el partido de vuelta de la final de la Copa Centroamericana, para el que tiró sus principales armas en ofensiva en búsqueda del tricampeonato del área.

Una noticia que tranquiliza a los manudos es que Anthony Hernández será titular, pese al fuerte golpe del domingo ante Cartaginés, sin embargo al arquero Washington Ortega no le alcanzó para volver y quedó afuera de convocatoria.

La alineación de Alajuelense

Los manudos salen con Bayron Mora en el arco, en defensa aparecen Alexis Gamboa, Guillermo Villalobos, Ronald Matarrita y Fernando Piñar.

En media cancha estarán Celso Borges, Joel Campbell, Jeison Lucumí, Kenyel Michel y Pikachu Hernández, mientras que el hombre más en punta será el mexicano Ronaldo Cisneros.

Esto necesita la Liga para alzar el título

Los manudos necesitan ganar el partido o empatar por dos a dos o con más goles para dejarse el centro, mientras que un 1-1 mandará el partido a los tiempos extras.