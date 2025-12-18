Torneo Nacional

Estas son las ausencias en el homenaje que Saprissa realizará a los jugadores del Mundial de Clubes

Saprissa realizará un homenaje a los jugadores con los que disputó el Mundial del 2005 en Japón, ¿quiénes estarán y quiénes no?

Por Sergio Alvarado

Saprissa realiza este miércoles un homenaje a los jugadores con los que disputó el Mundial de Clubes 2025 en Japón previo al arranque de la final del Apertura 2025 ante Alajuelense.

Los morados invitaron a todos los futbolistas con los que hace 20 años, en diciembre, conquistaron el tercer lugar del certamen que reunió a siete equipos, sin embargo no todos fueron a la cita por motivos que no se aclararon.

Los ausentes en el homenaje

Según reportaron en Teletica Radio, figuras como Wálter Centeno, Ronald Gómez, Saúl Phillips y Hernán Medford no están presentes este miércoles en la Cueva.

El delantero japonés Kazuyoshi Miura (izquierda), del club australiano Sydney FC, disputa el balón con el defensor del club costarricense Deportivo Saprissa, Walter Centeno (derecha), durante el partido de primera ronda del Mundial de Clubes, celebrado en Toyota, el 12 de diciembre de 2005. El Deportivo Saprissa venció 1-0 al Sydney FC. AFP PHOTO / Toru Yamanaka (Foto: Toru Yamanaka / AFP).
Wálter Centeno jugó el Mundial de Clubes con Saprissa pero no estará en el homenaje de esta noche. (TORU YAMANAKA/AFP)

A ellos se le suman otras ausencias lógicas como la de Keylor Navas, guardameta que no vive en Costa Rica, Gabriel Badilla, fallecido en el 2016 o Jeaustin Campos, quien era el gerente deportivo entonces y no tiene buena relación con la directiva tibaseña.

Figuras desfilan por la Cueva

Por su parte, figuras como Christian Bolaños, Alonso Solís, Allan Alemán, Víctor Cordero, Álvaro Saborío, Try Benneth, Randall Azofeifa, o José Luis López entre otros, están entre los asistentes.

17/12/2025 / partido de ida entre Deportivo Saprissa vs Liga Deportiva Alajuelense por el partido de ida de la final del Torneo apertura de la Liga Promerica 2025 en el estadio Ricardo Saprissa / foto John Durán
Cristian Bolaños fue de los jugadores del Saprissa en el Mundial de Clubes 2005. (JOHN DURAN/John Durán)

Uno que sí estará presente en el estadio, pero no entrará al homenaje es Óscar “Machillo” Ramírez, quien era el asistente técnico de Medford, pero ahora es el DT de Alajuelense.

